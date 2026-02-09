Nicht nur beim Olympia-Auftakt glänzt Ski-Land Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Mit Bronze in der Abfahrt der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand Cortina hat Dominik Paris am Samstag für Ekstase in den Herzen der Südtiroler Ski-Alpin-Fans gesorgt. Aber nicht nur der Ultner Ausnahmekönner hat geglänzt: Von Top-Ergebnissen beim Marlene Cup in Ulten, von Europacup-Debüts im Sarntal und von starken U14- und U16-Athleten beim Raiffeisen Grand Prix in Ratschings – die heimischen Talente haben wieder eine aufregende Ski-Alpin-Woche hinter sich.

Die Woche startete mit dem FIS Ski Alpin Europacup der Damen in Reinswald, wo am Montag und Mittwoch zwei Super-G’s auf dem Programm standen. Beim 20. Jubiläum für die Sarner Veranstalter durfte Nora Damian vom Südtiroler Landeskader erstmals in der zweithöchsten Wettkampfklasse des Ski Alpin ran. Am Montag erreichte die Tierserin auf der Schöeneben-Piste Rang 62, am Mittwoch schied sie aus. Ebenfalls am Start war ihre Landeskader-Kollegin Leonie Girtler. Die Maulserin schied im ersten Super-G aus, im zweiten am Mittwoch landete sie auf Platz 33.

Eine schlechte Nachricht gibt es leider auch: Beim FIS-Rennen in Valtournenche (Aosta) verletzte sich der Landeskader-Athlet Alex Silbernagl (Kastelruth) am vergangenen Mittwoch im Super-G schwer und wird mit einem Schien- und Wadenbeinbruch lange ausfallen. Aus sportlicher Sicht verpassten Alois Baldini Köllemann (St. Valentin auf der Heide) und Noah Gamper (Marling), beide vom Südtiroler Landeskader, als Vierter und Fünfter knapp das Podest.

Am Montag und Dienstag standen auf der Seiser Alm insgesamt vier Riesentorläufe auf dem Programm, die allesamt als FIS-Rennen zählten. Dabei glänzten die Südtiroler Landeskader-Athleten mit Top-Ergebnissen en Masse. Im ersten Riesentorlauf am Montag holte sich Jonas Feichter (Taisten) den Sieg vor David Castlunger (Stern) und dem Italiener Gabriele Lenuzza. Im zweiten Rennen der Herren am Dienstag ging der Sieg an Castlunger, auf Rang drei reihte sich hinter dem Argentinier Nicolas Qunitero Alex Silbernagl ein, einen Tag, bevor er sich in Valtournenche verletzte. Bei den Damen gewann Nadine Trocker (Seiser Alm Skiteam) vor Nora Pernstich (Aldein) und der Kanadierin Arianne Forget. Am Dienstag wiederholten Trocker und Pernstich ihre Platzierungen gleich noch einmal, Rang drei ging dieses Mal an Christina Bühler aus Liechtenstein.

Achte Etappe des Marlene Cups in Ulten

Im Jugendbereich standen am Wochenende auch einige Rennen auf Südtiroler Boden auf dem Programm. So wurde am Samstag in Ulten auf der Piste Asmol-Schwemmalm die achte Etappe des Marlene Cups ausgetragen. In der Kategorie U21 holten sich im Riesentorlauf der Landeskader-Athlet Alois Baldini Köllemann und Ultner Lokalmatadorin Selina Trafoier den Tagessieg. Bei den Herren kletterten außerdem Valentin Sparber (RG Wipptal) und Alberto Davare (Skiteam Alta Badia) auf das Podest, die Plätze zwei und drei der Damen gingen in der U21 an die Landeskader-Athletin Leonie Girtler und Valentina Fill (Kronplatz Skiteam).

In der U18 gewann bei den Damen Viktoria Klotz (RG Wipptal) vor der Lokalmatadorin Mara Paris (SC Ulten) und Sofie Rieder (TZ Gitschberg Jochtal). Bei den U18-Herren jubelte Simon Auer (Skiteam 3 Zinnen Dolomites) über eine sensationelle Leistung – er brachte hinter Köllemann die zweitschnellste Tageszeit zustande. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Noah Gasteiger (ASC Gsiesertal) und Matthias Mahlknecht (SC Gröden).

Dritte Etappe des Raiffeisen Grand Prix Landescup in Ratschings

Am Wochenende stieg in Ratschings auf der Rinneralm-Piste die dritte Etappe des Raiffeisen Grand Prix Landescups. Am Samstag waren die U16-Athleten im Super-G im Einsatz, am Sonntag starteten dann die U14-Skirennläufer. In der U16 holten sich bei über 110 Startern Carmen Gschliesser (RG Wipptal/55,74 Sekunden) und Simon Kaser (Seiser Alm Skiteam/54,20 Sekunden) den Tagessieg. Auf das Damenpodest kletterten außerdem die beiden SC-Gröden-Athletinnen Francesca Miribung (56,01 Sekunden) und Vicky Insam (56,58 Sekunden). Michael Thaler (ASC Sarntal) wurde mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Kaser Zweiter bei den Herren, Juri Gufler (Skiteam Passeiertal) holte sich mit einer Zeit von 54,90 Sekunden Platz drei.

In der U14 waren am Sonntag über 180 Skirennläufer beim vom ASV Ratschings organisierten Super-G im Einsatz. Bei den Damen war Mia Molling vom TZ Gitschberg Jochtal mit einer Zeit von 59,18 Sekunden die Einzige, die den Kurs in weniger als einer Minute absolvierte. Platz zwei holte sich ihre Vereinskollegin Sofia Lanz (TZ Gitschberg Jochtal/1.00,62 Minuten), Platz drei Arianna Vareschi (RG Wipptal/1.01,06 Minuten). Bei den Herren siegte Robin Kelder vom SC Gröden (59,33 Sekunden) vor Elias Magoni von der RG Wipptal (59,75 Sekunden) und Elias Rudiferia vom Skiteam Alta Badia (59,89 Sekunden).