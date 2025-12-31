Niederlage für Rossi zum Jahresausklang in NHL

Von: apa

Das Kalenderjahr hat für Marco Rossi und die Vancouver Canucks mit einer Niederlage geendet. Das NHL-Team unterlag am Dienstag daheim gegen die Philadelphia Flyers mit 3:6. Die Kanadier gingen zwar in Führung, lagen nach zwei Dritteln aber bereits mit 1:3 in Rückstand. Rossi bekam 12:52 Minuten Eiszeit, seine Teamkollegen David Kämpf, Drew ⁠O’Connor und Tom Willander erzielten die Treffer. Es war für die Canucks die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.