Aktuelle Seite: Home > Sport > Niederlage für Rossi zum Jahresausklang in NHL
Rossi hatte zum Jahresende keinen Grund zur Freude

Niederlage für Rossi zum Jahresausklang in NHL

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 09:24 Uhr
Rossi hatte zum Jahresende keinen Grund zur Freude
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW MORDZYNSKI
Schriftgröße

Von: apa

Das Kalenderjahr hat für Marco Rossi und die Vancouver Canucks mit einer Niederlage geendet. Das NHL-Team unterlag am Dienstag daheim gegen die Philadelphia Flyers mit 3:6. Die Kanadier gingen zwar in Führung, lagen nach zwei Dritteln aber bereits mit 1:3 in Rückstand. Rossi bekam 12:52 Minuten Eiszeit, seine Teamkollegen David Kämpf, Drew ⁠O’Connor und Tom Willander erzielten die Treffer. Es war für die Canucks die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
56
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
48
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
29
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 