Niederlagen für ÖFB-Kickerinnen in Champions League

Von: apa

Keine Erfolgserlebnisse hat es am Dienstagabend für die ÖFB-Legionärinnen Sarah Zadrazil und Manuela Zinsberger in der Fußball-Champions-League der Frauen gegeben. Torhüterin Zinsberger unterlag mit Arsenal im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid ebenso mit 0:2 wie Bayern-Kapitänin Zadrazil mit den Münchnerinnen daheim gegen Vorjahresfinalist Olympique Lyon. Die Rückspiele finden Mittwoch in einer Woche statt.

Am Mittwoch können Laura Wienroither und Manchester City im Heimspiel gegen Chelsea vorlegen. Das vierte Viertelfinalduell lautet VfL Wolfsburg gegen Titelverteidiger FC Barcelona.