Niederlande fertigen Schweden nach Blitzstart 5:1 ab

Von: apa

Mit einem 5:1-(2:0)-Sieg über Schweden sind die Niederlande endgültig in der Fußball-WM angekommen. In Houston (Texas) ließ die Truppe von Coach Ronald Koeman am Samstag nach einem Blitzstart durch einen Doppelpack von Brian Brobbey (5., 17.) keine Zweifel aufkommen. Im Gegensatz zum Auftakt-2:2 gegen Japan ließ man sich eine 2:0-Führung nicht mehr nehmen. Auch Cody Gakpo (47., 54.) jubelte über ein Double, im Finish war noch Crysencio Summerville (89.) zur Stelle.

Die Niederlande befinden sich mit vier Punkten in Gruppe F damit in einer hervorragenden Position um den Aufstieg. Schweden verpasste es nach der 5:1-Gala gegen Tunesien hingegen, das Sechzehntelfinalticket vorzeitig zu lösen. Nach dem verschlafenen Start belohnte man sich für eine Steigerung nicht mehr, der Ehrentreffer von Anthony Elanga (59.) kam zu spät. Zum Abschluss bekommen es die Skandinavier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Japan zu tun, die Niederlande mit Tunesien.

Gleich zu Beginn wurde Schweden von den Niederländern im Angriffspressing eiskalt erwischt und bilderbuchmäßig über vier Stationen ausgekontert. Brobbey, erstmals bei der WM in der Startelf, vertrieb die Auftaktsorgen mit der frühen Führung und erhöhte keine zwölf Minuten später wieder im Zentrum heranlaufend auf 2:0 – erneut wurden die passiven Schweden mit wenigen Aktionen recht locker ausgespielt.

Schweden mutiger, aber unbelohnt

Schweden wurde nach der Trinkpause mutiger und aktiver, auch, weil Trainer Graham Potter seine Fünfer- in eine Viererkette umbaute und Oranje einen Gang zurückschaltete. Yasin Ayari nahm sich einen langen Ball mit der Brust aber schlecht an (29.), wenig später prüfte Viktor Gyökeres erstmals Niederlande-Goalie Bart Verbruggen (36.). Die Partie hatte an Spannung deutlich gewonnen, der vermeintliche Anschlusstreffer nach einem Köpfler Gustaf Lagerbielkes zählte wegen knappen Abseits’ nicht (45.).

Im Gegenteil: Gleich nach Wiederbeginn erstickte Gakpo alle Hoffnungen der Skandinavier mit dem 3:0 und machte den Sack sieben Minuten später zu. Schweden gab sich immerhin nicht auf und verhinderte dank des 1:4 durch Elanga eine noch höhere Abfuhr. Kurz vor Schluss unterstrich der für Brobbey eingewechselte Japan-Torschütze Summerville die weiter bestehende Spielfreude seiner Truppe und stellte den alten Abstand wieder her.