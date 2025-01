Von: mk

Bozen – Niklas Pyyhtiä ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Bologna, dem Inhaber der Spielerrechte, auf ein sechsmonatiges Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2025 mit Kaufoption und einer eventuellen Gegenkaufoption geeinigt.

Geboren am 25. September 2003 in Turku (Finnland), erhielt Niklas Anton Juhana Pyyhtiä seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Turun Palloseura. Mit der Mannschaft seiner Heimatstadt gab der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler sein Debüt in der zweiten finnischen Liga (Ykkönen).

Nach einer Saison in der höchsten Liga Finnlands, in der er es auf 16 Einsätze in der Meisterschaft und zwei in den Playouts brachte, wechselte Pyyhtiä ligaintern zum FC Honka. Mit dem Club aus Espoo durfte er in der Saison 2021/22 unter anderem an vier Qualifikationsspielen für die UEFA Conference League teilnehmen.

Im August 2021 wurden seine Spielerrechte von Bologna erworben, wo er der Primavera-1-Mannschaft angeschlossen wurde. Knapp sechs Monate später, am 17. Januar 2022, feierte Pyyhtiä gegen Napoli sein Debüt in der italienischen Serie A.

Bis zum August 2023, als er auf Leihbasis zu Ternana in die Serie B wechselte, hatte der Mittelfeldspieler acht weitere Pflichtspiele für die Profimannschaft von Bologna absolviert, sechs davon in der Serie A. Für Ternana absolvierte er in der letztjährigen Saison 31 Serie B-Spiele, in denen er ein Tor und zwei Vorlagen beisteuerte.

Von 2018 bis 2024 wurde Pyyhtiä außerdem regelmäßig für die Jugendnationalmannschaften Finnlands einberufen, wo er von der U16- bis zur U21-Auswahl zum Einsatz kam.

Der FC Südtirol heißt Niklas Pyyhtiä herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Bozen.