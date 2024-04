Noch 50 Tage bis zu den Ratschings Mountain Trails

Ratschings – Die Trail-Saison nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Ein Höhepunkt in Südtirol in der soeben angelaufenen Saison 2024 geht am Sonntag, 16. Juni im Ski- und Wandergebiet Ratschings Jaufen über die Bühne, wenn Hanspeter Schölzhorn und sein Team zum vierten Mal die beliebten Ratschings Mountain Trails ausrichten. Ein junges Event, das sich in der bunten Trail-Szene aber dennoch bereits den Status eines Klassikers erarbeitet hat. Und bei dem auch heuer einige „Hochkaräter“ am Start sein werden.

Die Vorbereitungen für die Ratschings Mountain Trails am Sonntag, 16. Juni laufen auf Hochtouren. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wollen die umtriebigen Veranstalter den teilnehmenden Ausdauersportlerinnen und -sportlern doch Jahr für Jahr ein unvergessliches Erlebnis bieten, bei dem alles wie am Schnürchen klappt. Vor allem auf den beiden Strecken, die den Startern mit dem Ratschings Sky Trail (27 Kilometer, 1610 Höhenmeter) und dem Ratschings Mountain Trail (17,7 km, 950 Höhenmeter) zur Auswahl stehen.

Beide Distanzen sind für geübte Trail-Läufer machbar, weisen aber auch technische Schwierigkeiten auf. Vor allem auf dem längeren Ratschings Sky Trail sind einige sehr anspruchsvolle Passagen zu meistern. Eine Herausforderung, der sich heuer auch der Vize-Weltmeister im Trail stellen will. Andreas Reiterer aus Hafling hat sich nämlich vor kurzem angemeldet und wird dabei Lokalmatador Lukas Mangger, den Sieger der Ausgabe 2022, herausfordern. „Es freut uns ungemein, dass sich Andreas Reiterer für unser Event angemeldet hat und sind natürlich auch froh, dass sich Lukas Mangger wieder der Herausforderung stellen wird. Wenn Athleten dieser Klasse am Start sind, dann ist das für den Veranstalter wie ein Ritterschlag. Wir fiebern einem hoffentlich packenden Duell entgegen und sind zuversichtlich, dass in den kommenden eineinhalb Monaten bis zum Start noch einige weitere Top-Athleten hinzukommen werden“, erklärt Hanspeter Schölzhorn, Präsident des Organisationskomitees.

Petersen und Hofer „rocken“ das Starterinnenfeld

Auch bei den Frauen stechen beim schnellen Durchchecken der Startliste zwei Namen sofort ins Auge. Zum einen ist es Severine Petersen, die zwar aus Deutschland stammt, mittlerweile aber in Südtirol heimisch geworden ist und in den vergangenen Jahren einige Erfolge einheimsen konnte (z.B. Sieg beim Stettiner-Cup, Sieg beim Brixen Dolomiten Marathon). Sie wird beim Ratschings Sky Trail starten. Zum anderen ist es die junge Südtirolerin Anna Hofer (Rabland), die zuletzt beim Chianti Half Trail den Sieg davontragen konnte und beim Skyrace Naturns hinter Nina Engelhard aus Deutschland und der Französin Elise Poncet Rang drei belegt hat. Hofer hat sich für den Ratschings Mountain Trail eingeschrieben.

Anmeldungen für die Ratschings Mountain Trails sind weiterhin auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung www.ratschings-mountaintrail.it möglich. Alle Teilnehmenden erhalten wie gewohnt ein umfangreiches Startpaket, eine „Finisher-Medaille“, die Nutzung der Versorgungsstellen entlang der Strecke, die Zielverpflegung, ein Zielbier, ein Mittagessen mit Getränk, Parkmöglichkeiten bei der Talstation, eine Duschmöglichkeit im Zielgebiet, den Kleidertransport zum Zielgebiet und die Rückfahrt ins Tal mit der Kabinen-Umlaufbahn.