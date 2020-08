Norbert Lantschner Dritter in Castellarano

Castellarano – In Castellarano in der Emilia Romagna fand vor kurzem der 1. Lauf zur Motocross-Italienmeisterschaft statt. 280 Teilnehmer waren gemeldet, darunter auch einige Südtiroler.

In der Kategorie MX2 Master kam Norbert Lantschner vom MC Evergreen mit 310 Punkten auf den dritten Rang hinter Paolo Catalano (460) und Fabrizio Bennati (370). Hubert Falser musste sich in diesem Rennen mit dem 14. Platz begnügen. Bei den Damen kam Claudia Schwarz auf Rang 20. Georg Falser vom MC Evergreen kam im B-Rennen der Klasse 125 auf den achten Rang.

Insgesamt werden vier Läufe zur Motocross-Italienmeisterschaft ausgetragen. Weiter geht es am 9. September in Gazzane, danach ist Montevarchi (27. September) an der Reihe. Das große Finale steigt am 25. Oktober in Città di Castello.