Nordische Kombination mit Skiflug-Weltcup am Kulm ab 2026

Von: apa

Die Nordische Kombination führt Weltcup-Bewerbe mit Skifliegen ein. Wie der Internationale Ski- und Snowboard-Weltverband (FIS) am Montag mitteilte, wird bei den männlichen Kombinierern erstmals im Februar 2026 in Kulm in der Steiermark ein Skiflug-Weltcup durchgeführt. “Das ist der nächste große Schritt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Event”, sagte FIS-Renndirektor Lasse Ottesen. Das Vorhaben sei seit mehreren Jahren geplant gewesen, erklärte der Norweger.

Die Frauen werden indes in der kommenden Saison erstmals einen Bewerb auf einer Großschanze austragen. Das Debüt soll im März beim Weltcup in Oslo auf dem legendären Holmenkollen stattfinden. “Die Entwicklung im Frauen-Bereich war in den vergangenen Jahren erstaunlich”, wurde Ottesen in einer Mitteilung zitiert. Mit der Unterstützung der nationalen Verbände in Norwegen und Österreich sei dieser Schritt bei Männern und Frauen möglich gewesen. Die beiden Premieren sollen den wachsenden Ehrgeiz und die Innovation innerhalb der Sportart widerspiegeln.

“Wir freuen uns, dass die FIS das zulässt. Es ist wirklich ein guter, nächster Schritt für die Nordische Kombination”, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher und freute sich über einen weiteren Heim-Weltcup. “Wir haben eine tolle Möglichkeit, den Kulm in die Auslage zu stellen.”