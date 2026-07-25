Norris in Ungarn im Formel-1-Abschlusstraining Schnellster

Von: APA/dpa

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat am Samstag im Abschlusstraining für den GP von Ungarn Bestzeit markiert. Der Vorjahressieger im McLaren verwies in 1:17,939 Min. Budapest-Spezialist Lewis Hamilton auf Rang zwei. Der Ferrari-Star, achtmal in der Puszta siegreich und neunmal auf der Pole Position, wurde mit einem Rückstand von 0,117 Sekunden Zweiter. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli landete im Mercedes vor der Qualifikation (16.00 Uhr) auf Rang drei (+0,129 Sek.).

In der WM-Wertung hat Antonelli nach zehn von 22 Rennen 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Nach einer vierwöchigen Sommerpause setzt die Formel 1 ihre Saison am 23. August mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort fort.