Norris mit Trainingsbestzeit in Singapur vor Ferrari-Duo

Von: APA/dpa

McLaren-Pilot Lando Norris hat am Freitag die Trainingsbestzeit vor dem Formel-1-Rennen in Singapur aufgestellt. Der britische WM-Zweite verwies auf dem Marina Bay Street Circuit Charles Leclerc im Ferrari knapp (+0,058 Sek.) auf den zweiten Platz. Das starke Ergebnis der Scuderia rundete Vorjahressieger Carlos Sainz mit Rang drei ab (+0,629). Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen kam im schwächelnden Red Bull nicht über Rang 15 hinaus.

Der Niederländer wartet seit sieben Rennen auf einen Sieg und hat in Singapur noch nie gewonnen. In der WM-Wertung führt Verstappen noch mit 59 Punkten vor Norris. In der Konstrukteurswertung hatte McLaren zuletzt in Aserbaidschan die Führung vor Red Bull Racing übernommen, der britische Traditionsrennstall führt vor dem 18. von 24 Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF 1, Sky) mit 20 Punkten Vorsprung.

Kurz vor dem Ende der zweiten Session krachte George Russell mit seinem Mercedes in die Streckenbegrenzung, der Brite konnte seinen Boliden ohne Frontflügel aber selbst wieder in die Box steuern.