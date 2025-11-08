Aktuelle Seite: Home > Sport > Norris nutzt Verstappen-Desaster im Brasilien-Qualifying
Norris schnappt sich den Sprint-Sieg und die Pole

Norris nutzt Verstappen-Desaster im Brasilien-Qualifying

Samstag, 08. November 2025 | 20:49 Uhr
Norris schnappt sich den Sprint-Sieg und die Pole
APA/APA/AFP/NELSON ALMEIDA
Schriftgröße

Von: apa

Beim Qualifying-Desaster von Red Bull Racing hat WM-Leader Lando Norris in Brasilien die schnellste Runde gedreht. Der britische McLaren-Pilot holte in Sao Paulo seine 15. Pole Position, er wies dabei überraschend Andrea Kimi Antonelli im Mercedes (+0,174 Sek.) und den Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,294 Sek.) in die Schranken. Für Norris’ Stallrivalen Oscar Piastri reichte es nur zu Platz vier. Ein Horror-Qualifying erlebte Titelverteidiger Max Verstappen als 16.

Der Red-Bull-Star blieb bereits in der ersten Quali-Phase auf der Strecke und funkte danach ein süffisantes “brillant” an die Box. Nach Rang vier im Sprint davor war die Einstellung für die Zeitenjagd komplett daneben gegangen. “Ich habe null Grip”, beteuerte der Niederländer und sprach von fehlendem Vertrauen in sein Auto. “Wir müssen jetzt analysieren, was ist da schief gegangen?”, sagte RB-Motorsportberater Helmut Marko anschließend mit wenig Zuversicht für das Hauptrennen im ORF. “Wir haben im Sprint gesehen, wie schwierig überholen ist.”

In Q1 war Verstappen zuletzt in Sotschi 2021 gestrauchelt. Weil es für Yuki Tsunoda gar nur zu Platz 19 reichte, war die Qualifikation für beide Red Bull erstmals seit Japan 2006 bereits nach der ersten Phase vorbei. “Von der Theorie her hätte es gepasst. Dass es so daneben gehen könnte, hätte keiner erwartet”, sagte Marko.

Vorentscheidung im Titelrennen möglich

Weil Norris davor im Sprint einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte, liegen Piastri nun neun und Verstappen 39 Punkte zurück. Nach Brasilien sind noch drei Rennen zu fahren. Freilich ist für Norris im Hauptrennen am Sonntag (18.00 Uhr/ORF 1, Sky) alles angerichtet für eine Art Vorentscheidung in der WM. “Das lief echt gut bis hierher. Ich hoffe, dass wir es am Sonntag nicht ruinieren”, sagte der 25-Jährige.

Er hatte bereits im Sprint von einem Ausrutscher seines Teamkollegen Piastri profitiert. Der Australier fuhr über die vom Vormittag-Regen noch feuchten Randsteine und drehte sich nach fünf Runden von der Strecke. Hinter Norris kamen mit Antonelli und George Russell zwei Mercedes auf den Plätzen zwei und drei. Toto Wolff wollte nach dem Sprint “mit beiden Füßen am Boden bleiben. Das war eine gute Leistung, aber jetzt geht das echte Wochenende los.” Supertalent Antonelli lieferte dann aber erneut als Zweiter ab. Russell geht vom sechsten Startplatz aus ins Rennen.

Ein ähnliches Malheur wie Piastri unterlief an gleicher Stelle im Sprint auch Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Franco Colapinto im Alpine. Für einen Schreckmoment sorgte kurz vor Schluss des kurzen Rennens noch der Brasilianer Gabriel Bortoleto. Er verlor die Kontrolle über seinen Sauber-Rennwagen und krachte heftig in die Mauern am Streckenrand. Bortoleto blieb unverletzt, bis zum Qualifying konnte sein Bolide aber nicht rechtzeitig repariert werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
71
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
48
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
44
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Kommentare
27
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 