Norris vor Alonso in chaotischem Zandvoort-Training

Von: APA/dpa

McLaren-Pilot Lando Norris hat im Training für den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort zweimal die Bestzeit markiert. In der zweiten Session am Freitagnachmittag lag der Brite gerade einmal 0,087 Sekunden vor Formel-1-Altstar Fernando Alonso im Aston Martin. Nach einem heftigen Crash von dessen Teamkollegen Lance Stroll war die von Regen und Wind geprägte Einheit früh wegen Roter Flaggen unterbrochen. Max Verstappen erlebte einen holprigen Start in sein Heimrennen.

Im ersten Training war der Red-Bull-Pilot nur Sechster und landete im Kiesbett, nach dem zweiten rangierte der Weltmeister als Fünfter. Beide Einheiten mussten unterbrochen werden. In der Qualifikation am Samstag und im Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL, Sky) könnte es durch wechselhaftes Wetter mit teilweise starkem Regen turbulent werden.

Mehrere Zwischenfälle zwischen den Dünen

Wenige Stunden nach seinem überraschenden dritten Platz im ersten Training zerstörte Stroll seinen Aston Martin komplett. Der Kanadier verschätzte sich in einer Steilkurve und schlug mit der rechten Seite heftig in den Barrieren ein. Sofort brachen die Aufhängungen der Räder, das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Es war nicht der einzige Fauxpas nach der dreiwöchigen Sommerpause. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte sich in seinem störrischen Ferrari gleich zweimal, auch Yuki Tsunoda verlor im Red Bull zwischenzeitlich die Kontrolle. Weil Mercedes-Rookie Kimi Antonelli zu Mittag von der Piste abflog, kam es ebenso zu einer Zwangspause wie nach einem Ausritt von Alexander Albons Williams ins Kiesbett.

Enger WM-Kampf zwischen Piastri und Norris

Die schnellste Runde des Tages drehte Norris am Nachmittag in 1:09,890 Minuten, hinter Alonso belegte der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren den dritten Platz. Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Norris. Titelverteidiger Verstappen liegt bereits 97 Punkte hinter dem Australier Piastri. Der viermalige Champion Verstappen hatte den Grand Prix in seinem Heimatland bis 2023 dreimal nacheinander gewonnen.