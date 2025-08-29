Aktuelle Seite: Home > Sport > Norris vor Alonso in chaotischem Zandvoort-Training
Lando Norris ist gut in Form

Norris vor Alonso in chaotischem Zandvoort-Training

Freitag, 29. August 2025 | 17:27 Uhr
Lando Norris ist gut in Form
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

McLaren-Pilot Lando Norris hat im Training für den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort zweimal die Bestzeit markiert. In der zweiten Session am Freitagnachmittag lag der Brite gerade einmal 0,087 Sekunden vor Formel-1-Altstar Fernando Alonso im Aston Martin. Nach einem heftigen Crash von dessen Teamkollegen Lance Stroll war die von Regen und Wind geprägte Einheit früh wegen Roter Flaggen unterbrochen. Max Verstappen erlebte einen holprigen Start in sein Heimrennen.

Im ersten Training war der Red-Bull-Pilot nur Sechster und landete im Kiesbett, nach dem zweiten rangierte der Weltmeister als Fünfter. Beide Einheiten mussten unterbrochen werden. In der Qualifikation am Samstag und im Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL, Sky) könnte es durch wechselhaftes Wetter mit teilweise starkem Regen turbulent werden.

Mehrere Zwischenfälle zwischen den Dünen

Wenige Stunden nach seinem überraschenden dritten Platz im ersten Training zerstörte Stroll seinen Aston Martin komplett. Der Kanadier verschätzte sich in einer Steilkurve und schlug mit der rechten Seite heftig in den Barrieren ein. Sofort brachen die Aufhängungen der Räder, das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Es war nicht der einzige Fauxpas nach der dreiwöchigen Sommerpause. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte sich in seinem störrischen Ferrari gleich zweimal, auch Yuki Tsunoda verlor im Red Bull zwischenzeitlich die Kontrolle. Weil Mercedes-Rookie Kimi Antonelli zu Mittag von der Piste abflog, kam es ebenso zu einer Zwangspause wie nach einem Ausritt von Alexander Albons Williams ins Kiesbett.

Enger WM-Kampf zwischen Piastri und Norris

Die schnellste Runde des Tages drehte Norris am Nachmittag in 1:09,890 Minuten, hinter Alonso belegte der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren den dritten Platz. Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Norris. Titelverteidiger Verstappen liegt bereits 97 Punkte hinter dem Australier Piastri. Der viermalige Champion Verstappen hatte den Grand Prix in seinem Heimatland bis 2023 dreimal nacheinander gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
109
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
56
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
52
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
43
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 