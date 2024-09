Norwegen enttäuscht in Kasachstan – Italien siegt in Paris

Von: apa

Österreichs Gruppengegner Norwegen ist mit einem enttäuschenden 0:0 in Kasachstan in die Fußball-Nations-League gestartet. Am Freitag machten ManCity-Tormaschine Erling Haaland und Co. in Almaty aus ihrer klaren Überlegenheit viel zu wenig und stehen am Montag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen die ÖFB-Auswahl bereits unter Druck. Die bei der EM enttäuschenden Italiener überraschten mit einem 3:1-Erfolg im Pariser Prinzenpark gegen Frankreich.

Die norwegische Auswahl um Haaland, Martin Ödegaard und Alexander Sörloth verzeichnete gegen die tief stehende Nummer 109 der Welt zwar wesentlich mehr Ballbesitz und viele Versuche in Richtung des gegnerischen Torhüters, nur zwei davon waren aber Torschüsse. Einen davon hätte Haaland kurz nach Wiederbeginn eigentlich verwerten müssen, der Ex-Salzburger traf anstelle des fast leeren Tores aber nur die Stange.

“Wir hätten gewinnen sollen, wir hätten gewinnen müssen”, meinte Arsenal-Legionär Ödegaard nach dem mageren Auftritt. “Es ist eine Schande. Wir spielen gut und wahren eine weiße Weste, aber wir bringen den Ball nicht ins Tor. Es ist enttäuschend.” Die Kritik an Trainer Stale Solbakken wird nach verpasster WM und EM durch die magere Nullnummer nicht leiser werden.

Italiens Coach Luciano Spalletti konnte einen Pluspunkt sammeln. Frankreich erwischte in der Heimarena von Kylian Mbappes Ex-Club Paris Saint-Germain zunächst einen Start nach Maß. Nach einem Patzer von Italiens Giovanni di Lorenzo traf Bradley Barcola schon nach 13 Sekunden für die Hausherren. Italien zeigte sich wenig irritiert und fand fast prompt die Antwort, als Davide Frattesi die Latte traf. Der Ausgleich sollte nach einer halben Stunde folgen. Federico Dimarco schloss eine gelungene Kombination volley wunderschön ab. Frankreich war die aktivere Elf, Mbappe und Co. fehlte im Angriff aber die nötige Durchschlagskraft.

Auch nach Seitenwechsel blieb Italien gefährlich und drehte die Partie in der 51. Minute durch Frattesi. Der Inter-Profi hätte per Kopf fast nachgelegt, Mike Maigan im französischen Tor zeigte aber eine erfolgreiche Flugeinlage. Das 3:1 durch Giacomo Raspadori (74.) noch vor der Schlussviertelstunde konnte Milans Schlussmann aber nicht mehr verhindern.

Belgien besiegte Israel im Parallelspiel der Gruppe mit 3:1, Kevin de Bruyne schrieb dabei zwei Tore an. Die Partie fand wegen Sicherheitsbedenken in Ungarn statt. Keine belgische Stadt war bereit, das Spiel auszurichten.