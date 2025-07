Norweger Dahl Jansson-Nachfolger bei Rapid

Von: apa

Fußball-Bundesligist SK Rapid hat am Mittwoch als Nachfolger des an Nizza verkauften Flügelspielers Isak Jansson den Norweger Petter Nosa Dahl verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom belgischen Erstliga-Club KV Mechelen zu den Wienern. Dahl erhielt einen Vertrag bis Juni 2029 und wird die Rückennummer 10 tragen. Belgische Medien berichteten von einer Ablöse im Bereich von 1,5 Mio. Euro. Dazu steht Rapid unmittelbar vor der Verpflichtung von Stürmer Janis Antiste.

Dahl war erst vor einem Jahr für kolportierte 1,2 Mio. Euro vom späteren norwegischen Meister FK Bodö/Glimt nach Mechelen gewechselt, kam dort in 19 Ligaspielen aber meist nur als “Joker” zum Einsatz und erzielte ein Tor. Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer bezeichnete Dahl als extrem schnellen Spieler mit Stärken im Duell Eins gegen Eins. “Er hat einen guten Zug zum Tor und einen bemerkenswerten Tiefgang und bringt seine Stärken am besten am linken Flügel zur Geltung”, sagte Katzer. Für Jansson hatten die Hütteldorfer exklusive möglicher Boni knapp sieben Millionen Euro erhalten.

Investiert werden soll unter anderem in einen neuen Stürmer. Die Wahl dürfte nach dem Werben um Marko Arnautovic, von dem Rapid offiziell Abstand genommen hat, auf Antiste fallen. Der Transfer des 22-jährigen Franzosen ist laut APA-Informationen sehr weit fortgeschritten. Antiste war zuletzt für ein halbes Jahr von Sassuolo an Nürnberg verliehen, erzielte in der zweiten deutschen Bundesliga in zwölf Partien fünf Treffer. Laut “Sky”-Angaben hat sich Rapid mit Sassuolo auf eine einjährige Leihe mit Kaufoption verständigt.

Vincze für ein Jahr in Hartberg

Verliehen hat Rapid seinen Defensivallrounder Dominic Vincze. Der 21-Jährige spielt in der kommenden Saison beim Bundesliga-Rivalen TSV Hartberg. Vincze war Ende der vergangenen Spielzeit in sechs Ligapartien der Grün-Weißen in der Startformation gestanden. Davor war der Abwehrspieler eine Schlüsselkraft in Rapids zweiter Mannschaft. Sein ursprünglich bis Sommer 2026 laufender Vertrag wurde zudem vorzeitig um zwei Jahre verlängert, gaben die Hütteldorfer bekannt.