Aktuelle Seite: Home > Sport > Norwegische Doppelführung im Adelboden-Slalom
Henrik Kristoffersen fand im ersten Durchgang die schnellste Linie

Norwegische Doppelführung im Adelboden-Slalom

Sonntag, 11. Januar 2026 | 12:00 Uhr
Henrik Kristoffersen fand im ersten Durchgang die schnellste Linie
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Schriftgröße

Von: apa

Henrik Kristoffersen greift nach seinem dritten Adelboden-Sieg im Slalom, dem ersten seit 2017. Der 31-jährige Norweger war im ersten Durchgang auf dem Chüenisbärgli gut drei Zehntelsekunden schneller als sein Landsmann Atle Lie McGrath (+0,28 Sek.) und der Finne Eduard Hallberg (+0,29). In einem engen Rennen bei Sonnenschein lag Manuel Feller als Achter und bester Österreicher eine halbe Sekunde zurück.

Die ersten zwölf Fahrer trennte weniger als eine Sekunde. “Es ist eine enge Kiste, da kann sehr vieles passieren. Zurückziehen gibt es nicht”, sagte Feller im ORF. “Ich werde versuchen, so viel wie möglich Gas zu geben, natürlich mit dem nötigen Köpfchen, das es da runter braucht.”

Dominik Raschner (13./+1,08), Michael Matt (14./+1,26) und Marco Schwarz (19./+1,39) platzierten sich im Mittelfeld der Top 30. Fabio Gstrein, im Vorjahr Österreichs bester Slalomartist, kam überhaupt nicht auf Zug und verpasste als 31. wie auch Adrian Pertl die Qualifikation für den zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr. Für Johannes Strolz und Joshua Sturm war das Rennen nach wenigen Fahrsekunden vorbei. Österreichs Männer sind nach fünf Saison-Slaloms noch ohne Top-fünf-Ergebnis.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
49
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
43
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
36
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 