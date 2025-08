Novak Djokovic sagt auch für Cincinnati ab

Von: APA/sda/afp

Tennis-Olympiasieger Novak Djokovic verpasst nach dem Masters-1000-Turnier in Toronto auch das anstehende in Cincinnati. Wie der Veranstalter eine Meldung der Sport-Website “The Athletic” bestätigte, sagte der 24-fache Grand-Slam-Champion seine Teilnahme ab. Der 38-jährige Serbe hat seit seinem Semifinal-Ausscheiden gegen den Südtiroler Jannik Sinner vor rund dreieinhalb Wochen in Wimbledon nicht gespielt. Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz werden in Cincinnati antreten.