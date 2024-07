Nur 15 russische Sportler bei Olympia in Paris dabei

Von: APA/dpa

An den Olympischen Sommerspielen in Paris werden laut offiziellen Angaben 15 russische Athletinnen und Athleten sowie 16 aus Belarus teilnehmen. Das geht aus der endgültigen Zulassungsliste des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hervor. Knapp die Hälfte der Sportler aus Russland, die unter neutraler Flagge starten dürfen, sind Tennisspieler. Bekanntester Name ist Tennis-Star Daniil Medwedew.