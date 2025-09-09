Aktuelle Seite: Home > Sport > Nur noch 100 Tage bis zum Weltcup in Carezza Dolomites
Nur noch 100 Tage bis zum Weltcup in Carezza Dolomites

Dienstag, 09. September 2025 | 13:08 Uhr
Coratti_Jasmin_VISA_FIS_Snowboard_WC_Carezza_Dolomites_12_12_2024_Credits_Ivan_Goller
Ivan Goller
Von: mk

Karerpass – In etwas mehr als drei Monaten können die besten Snowboarderinnen und Snowboarder neuerlich in Carezza Dolomites bestaunt werden. Am Donnerstag, 18. Dezember ist die anspruchsvolle Pra-Di-Tori-Piste Schauplatz der 15. Ausgabe des VISA FIS Snowboard Weltcups, in dessen Rahmen jeweils ein Parallel-Riesentorlauf für Damen und Herren ausgetragen wird.

Die spannenden Rennen am Fuße des Rosengartens und des Latemar sind längst zu einem Klassiker im Snowboard-Zirkus gewonnen. Seit der Premiere im Dezember 2011 hat die Snowboard-Elite jedes Jahr kurz vor Weihnachten hier ihre Zelte aufgeschlagen. Die Südtirol-Etappe ist aus dem internationalen Wettkampfkalender somit nicht mehr wegzudenken. Zum einen wegen der tadellosen Organisation, durch die sich OK-Chef Andreas Obkircher und sein Team auszeichnen. Zum anderen, weil die Pra-Di-Tori-Piste, auf der die Rennen ausgetragen werden, am Ende der abgelaufenen Saison zur anspruchsvollsten Piste im gesamten Weltcup gekürt wurde.

Die amtierenden Champions des Events am Karerpass sind der Bulgare Radoslav Yankov und Lokalmatadorin Jasmin Coratti. Letztes Jahr feierte Yankov seinen zweiten Erfolg auf dem Schnee von Carezza Dolomites, genau neun Jahre nach seinem ersten Sieg. Coratti durfte sich auf der Pra di Tori indessen über ihren ersten Weltcupsieg freuen. Die Athletin aus Langtaufers wird jedoch nicht die einzige „Azzurra“ sein, die man heuer bei den packenden Wettkämpfen unterhalb des Latemars und Angesicht des Rosengartens im Auge behalten sollte: Die starken Snowboarderinnen und Snowboarder der italienischen Nationalmannschaft kämpfen im Rahmen der 15. Ausgabe fast ausnahmslos um das Podium und wichtige Punkte für die Weltcupwertung. Aber nicht nur das: Sie werden auch ein starkes Ergebnis im internen Wettkampf anstreben, um sich einen Startplatz bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 zu sichern.

Carezza Dolomites ist im kommenden Olympia-Winter 2025/26 die dritte Etappe des Parallel-Snowboard-Weltcups. Die höchste Rennserie der Alpinen Snowboarder beginnt mit zwei Parallel-Slaloms der Männer und zwei der Frauen in Mylin, China (27. und 28. November), gefolgt von der Etappe in Cortina d’Ampezzo mit den ersten Parallel-Riesenslaloms der Saison (14. Dezember). Vier Tage später ist Carezza Dolomites an der Reihe, anschließend geht es nach Davos in die Schweiz (20. Dezember).

