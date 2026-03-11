Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖBV-Frauen nach Sieg in Norwegen in zweiter EM-Quali-Phase
Für Sundbergs Truppe läuft es weiter nach Wunsch

ÖBV-Frauen nach Sieg in Norwegen in zweiter EM-Quali-Phase

Mittwoch, 11. März 2026 | 21:02 Uhr
Für Sundbergs Truppe läuft es weiter nach Wunsch
APA/APA/BASKETBALL AUSTRIA/DENISE KÖHLER
Von: apa

Österreichs Basketball-Frauen haben den Einzug in die zweite Phase der EM-Qualifikation vorzeitig fixiert. Die Truppe von Teamchef Jesper Sundberg gewann am Mittwoch mit einem 81:54 in Norwegen auch die vierte Partie in der Gruppe D, verteidigte damit die Tabellenführung souverän und kann in den ausstehenden beiden Partien nicht mehr aus den Aufstiegsrängen verdrängt werden. In der Haukelandshallen in Bergen lag die ÖBV-Auswahl früh 12:2 voran und war dann ungefährdet.

Das unterstreichen die Viertelstände von 23:13, 47:32, 64:40 und der Endstand mit 27 Punkten Differenz. “Das Spiel war eindeutig ein Teamerfolg”, sagte Rebekka Kalaydjiev, die ihr Comeback gab. Der Aufstieg bedeute dem Team unglaublich viel, weil man viele Jahre dafür gearbeitet habe, mit dem Nationalteam wieder auf diesem internationalen Level mitzuspielen. “Umso schöner ist es, dass wir diese Chance genutzt haben und zeigen konnten, was in uns steckt. Aus diesem Spiel nehmen wir vor allem viel Selbstvertrauen und die positive Energie mit, die wir uns bereits in den vergangenen Partien aufgebaut haben.”

Koizar steuerte 20 Punkte bei

Sigrid Koizar stach mit 20 Zählern in der Offensive heraus. Ein kleiner Wermutstropfen war für das ÖBV-Team dabei, zumal Anja Fuchs-Robetin mit einer Knöchelblessur die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Ihr Einsatz in den nächsten Matches am Samstag (20.00 Uhr MEZ) in Großbritannien und am Dienstag (19.15 Uhr) in Wien gegen die Schweiz ist somit fraglich. Schon vor der Partie war Anna Alborova wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Sie verpasst auch die Abschlussauftritte in Pool D.

Der zweite ÖBV-Sieg gegen das sieglose Schlusslicht Norwegen fiel noch deutlicher aus, als das beim 63:48 zum Quali-Auftakt in Wien der Fall war. In Wien hatten Koizar und Co. auch Großbritannien mit 85:81 bezwungen. Zuletzt wurde die Schweiz in St. Gallen mit 97:78 in die Knie gezwungen. Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten (Anm.: nach Streichung der Ergebnisse gegen die Gruppenletzten) in der zweiten Phase dabei. Die nächste Quali-Runde mit dann 24 Teams wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen.

© 2026 First Avenue GmbH
 