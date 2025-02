ÖFB-Frauen gegen Deutschland ohne angeschlagener Zadrazil

Von: apa

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im Nations-League-Spiel am Dienstag (18.15 Uhr/live ORF 1) in Nürnberg gegen Deutschland auf Sarah Zadrazil verzichten. Die 124-fache ÖFB-Teamspielerin fällt aufgrund von muskulären Problemen aus. Beim 1:0 in Ried gegen Schottland war die 32-Jährige schon nach 56 Minuten ausgetauscht worden. Zadrazil war erst kurz vor dem Teamlehrgang von einem Muskelfaserriss im Oberschenkel genesen. Nachnominiert wurde Freiburgs Nicole Ojukwu.

Die 19-jährige Mittelfeldspielerin wird noch am Sonntag im Teamhotel in Nürnberg zur Truppe von Teamchef Alexander Schriebl stoßen. Dorthin reiste die ÖFB-Auswahl am frühen Nachmittag von Geinberg aus mit dem Bus.