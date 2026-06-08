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Kolumbien dominierte gegen Jordanien

ÖFB-Gegner Jordanien verliert auch Test gegen Kolumbien

Montag, 08. Juni 2026 | 13:21 Uhr
Kolumbien dominierte gegen Jordanien
APA/APA/AFP/SANDY HUFFAKER
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Von: APA/Reuters

Jordaniens Fußball-Nationalteam hat seine Generalprobe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada verloren. Österreichs WM-Auftaktgegner am 17. Juni (6.00 Uhr) unterlag am Sonntag (Ortszeit) in San Diego Kolumbien mit 0:2 (0:1). Für die überlegenen Südamerikaner traf Palmeiras-Legionär Jhon Arias doppelt (41., 55.). Bei den Jordaniern, die in der zweiten Hälfte die komplette Mannschaft durchwechselten, sah Mittelfeldspieler Amer Jamous in der 90. Minute die gelb-rote Karte.

Trainer Jamal Sellami erklärte danach, seine Mannschaft habe aus der Niederlage wichtige Erkenntnisse gewonnen und man habe verschiedene Dinge während der Partie testen können. “Der Trainerstab arbeitet daran, die Fehler so zu korrigieren, dass die Leistung der Mannschaft in der nächsten Phase verbessert und das erforderliche Niveau erreicht wird”, sagte der Marokkaner.

Jordanien hatte bereits vor einer Woche gegen die Schweiz in St. Gallen mit 1:4 verloren und ist heuer in vier Testspielen noch sieglos. Kolumbien reist hingegen mit zwei Siegen binnen sechs Tagen zur WM, wo am 18. Juni (4.00) in Mexiko-Stadt Usbekistan der erste Gegner ist.

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