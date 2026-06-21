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Österreichs Fans hoffen auf weitere Jubelszenen des ÖFB-Teams

ÖFB-Team bei WM gegen Titelverteidiger Argentinien gefordert

Sonntag, 21. Juni 2026 | 21:30 Uhr
Österreichs Fans hoffen auf weitere Jubelszenen des ÖFB-Teams
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag (19.00 Uhr MESZ, live ServusTV) sein zweites Gruppenmatch bei der WM in Nordamerika. Im Dallas Stadium kommt es gegen Titelverteidiger Argentinien zum Duell zweier Auftaktsieger. Die ÖFB-Truppe ist Außenseiter, würde aber mit einem Sieg ebenso vorzeitig den Aufstieg aus Gruppe J ins Sechzehntelfinale fixieren wie Lionel Messi und Co. Erzielt der Superstar gegen Österreich ein Tor, wäre er alleiniger WM-Rekordtorschütze.

Der noch bis Mittwoch 38-Jährige hatte Algerien beim 3:0 mit einem Triplepack quasi im Alleingang besiegt. Die taktische Ausrichtung und Aufstellung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gegen die “Albiceleste” wird mit Spannung erwartet. Offen ist der Einsatz von Stefan Posch wegen des beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Defensivmann würde mit Spezialmaske spielen. Das Parallelmatch Jordanien gegen Algerien ist für Dienstag (5.00 Uhr MESZ) in San Francisco angesetzt. Gegen die Algerier spielen die Österreicher am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City.

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