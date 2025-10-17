Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Team in Männer-Weltrangliste um zwei Ränge abgerutscht
Ralf Rangnick und seine Truppe verloren im Ranking zwei Positionen

ÖFB-Team in Männer-Weltrangliste um zwei Ränge abgerutscht

Freitag, 17. Oktober 2025 | 15:51 Uhr
Ralf Rangnick und seine Truppe verloren im Ranking zwei Positionen
APA/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer ist in der am Freitag erschienenen neuen Weltrangliste um zwei Positionen auf Rang 24 abgerutscht. Überholt wurden Kapitän David Alaba und Co. von Südkorea und Ecuador. Voran liegt weiter Spanien, unmittelbar dahinter hat Weltmeister Argentinien Frankreich auf Rang drei verdrängt. Deutschland rückte auf Rang zehn vor. Für die Topfeinteilung für die für 5. Dezember angesetzte WM-Auslosung ist das November-Ranking ausschlaggebend.

Österreich wäre nach derzeitigem Stand gerade noch im zweiten von vier Töpfen. Die ÖFB-Auswahl könnte aber bei durchwachsenen Ergebnissen in den letzten WM-Quali-Partien im November auswärts gegen Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina noch in den dritten Topf abrutschen – sofern man es zur WM schafft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
43
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 