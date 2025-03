ÖFB-Team nach Führung im Hinspiel gegen Serbien nur 1:1

Gregoritsch schoss Österreich in Hälfte eins in Führung

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich am Donnerstag im ersten Länderspiel des Jahres mit einem Remis begnügen müssen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick kam im Play-off-Hinspiel um einen Platz in der Liga A der Nations League in Wien gegen Serbien trotz klarer Feldüberlegenheit nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Tore erzielten Michael Gregoritsch (37.) bzw. Lazar Samardzic (61.). Das Rückspiel steigt am Sonntag (18.00 Uhr) in Belgrad.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab Salzburgs Alexander Schlager im Tor den Vorzug gegenüber Patrick Pentz. Dazu setzte er erstmals seit eineinhalb Jahren im Sturm auf Marko Arnautovic und Gregoritsch gemeinsam in der Startformation. Patrick Wimmer half auf der von ihm zuletzt vor vier Jahren für die Wiener Austria gespielten Position als Rechtsverteidiger aus, im defensiven Mittelfeld agierte Florian Grillitsch neben Nicolas Seiwald. Kapitän David Alaba gab in der Innenverteidigung wie erwartet 485 Tage nach seinem bisher letzten Länderspiel am 21. November 2023 gegen Deutschland (2:0) sein Nationalteam-Comeback.

Sein Team hatte vor 46.400 Zuschauern im ausverkauften Ernst Happel Stadion – darunter mehr als 10.000 im serbischen Lager – von Beginn an mehr vom Spiel, wurde aber lange nicht wirklich gefährlich. Christoph Baumgartner, der vor dem Spiel als Österreichs “Fußballer des Jahres 2024” ausgezeichnet wurde, setzte sich auf der rechten Seite gut durch, verzog seinen Schuss aber (19.). Arnautovic jagte einen Querpass von Wimmer aus guter Position deutlich über das Tor (29.).

Gregoritsch-Führung nach Arnautovic-Vorlage

Die Serben beschränkten sich auf die Defensivarbeit. Teamchef Dragan Stojkovic hatte bereits am Vortag angekündigt, dass er ob der vielen Ausfälle mit einem Remis im Hinspiel zufrieden wäre. Erste nennenswerte Aktion war ein Sololauf von Dusan Vlahovic, nach dem der Stürmerstar aber über das Tor schoss (34.).

Auf der Gegenseite brach Gregoritsch den Bann: Nach einem langen Ball von Alaba legte Arnautovic das Spielgerät per Kopf zurück, sein Sturmpartner vollendete aus 20 Metern. Für den Freiburg-Angreifer war es im 63. Länderspiel der 20. Treffer. Baumgartners Kopfball nach einer Freistoßflanke von Alaba fiel zu unpräzise aus (43.), Arnautovic schoss aus 18 Metern knapp drüber (44.). Auch nach der Pause zielte Österreichs Rekordnationalspieler zu ungenau (49.). Unmittelbar danach knallte Baumgartner nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf auf den Boden und blieb kurz mit geschlossenen Augen liegen. Österreichs Kreativmann konnte aber weiterspielen.

Praktisch aus dem Nichts gelang den Serben der Ausgleich: Phillipp Mwene attackierte etwas zu verhalten, Samardzic zog an Florian Grillitsch vorbei zur Mitte und versenkte den Ball sehenswert im langen Kreuzeck. Wenig später hatte Alaba Glück: Nachdem ihn Vlahovic nach einem langen Ball überlistet hatte, gelang gemeinsam mit Seiwald noch die Klärung (65.).

Comeback von Xaver Schlager, Debüt von Florucz

Österreich wirkte in der Defensive bei Gegenstößen nicht mehr so sattelfest. Rangnick brachte Muhammed Cham für Baumgartner (70.). Kurz danach gab auch Xaver Schlager nach langer Verletzungspause sein Team-Comeback. Für den Mittelfeldmotor von RB Leipzig war es der erste Pflichtspieleinsatz in diesem Kalenderjahr. Dazu verhalf Rangnick auch Raul Florucz zu seinem Länderspieldebüt. Der 23-Jährige von Olympia Ljubljana, der rumänische Wurzeln hat, kann damit künftig für kein anderes Land als Österreich spielen.

Arnautovic hatte den Sieg auf dem Kopf, brachte den Ball nach Flanke von Cham aber nicht an Serbien-Goalie Predrag Rajkovic vorbei (89.). Die Österreicher kamen zum zweiten Mal in Folge nach einer 1:0-Führung zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus. Das war ihnen auch im November gegen Slowenien passiert, als sie in der Nations-League-Gruppenphase den Direktaufstieg verspielt hatten. Immerhin ist das ÖFB-Team fünf Spiele bzw. sechs Heimspiele ungeschlagen. Im dritten Jahresauftaktspiel unter Rangnick gab es erstmals keinen Sieg.