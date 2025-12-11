Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Team will WM-Quartier in Kalifornien aufschlagen
ÖFB-Team will WM-Quartier in Kalifornien aufschlagen

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 20:03 Uhr
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Das österreichische Fußball-Nationalteam wird seine Zelte während der WM-Gruppenphase im kommenden Sommer an der US-Westküste aufschlagen. “Wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir in Kalifornien bleiben wollen”, bestätigte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, am Donnerstag nach der Rückkehr von einer mehrtägigen Recherchereise der APA. Das genaue Teamquartier wird dann bis Mitte Jänner fixiert.

Die Österreicher bestreiten ihr erstes Gruppenspiel gegen Jordanien am 16. Juni (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco. Danach warten längere Reisen nach Dallas für die Partie gegen Argentinien (22. Juni, 19.00 MESZ) und Kansas City für jene gegen Algerien (28. Juni, 4.00 MESZ). Gegen Quartiere in der Nähe dieser beiden Austragungsstädte hätte laut Neuhold die im Landesinneren im Sommer möglicherweise herrschende große Hitze gesprochen.

ÖFB-Delegation inspizierte Westküste

Der von Teamchef Ralf Rangnick angeführte ÖFB-Tross konzentrierte sich in den vergangenen Tagen nach der am 5. Dezember in Washington erfolgten Gruppenauslosung daher auf klimatisch günstigere Destinationen in Kalifornien. “Wir sind nur an der Westküste unterwegs gewesen”, berichtete Neuhold. Details wollte der Geschäftsführer nicht verraten. “Auch andere Verbände sind auf der Suche nach Arrangements. Es ist eine ganz wichtige und heikle Phase. Das Team Base Camp hat eine große Relevanz.”

Zuschläge erteilt die FIFA am 16. Jänner. Buchungen außerhalb des angebotenen Kataloges des Weltverbandes sind bis 7. Jänner möglich – und laut Neuhold für den Fußball-Bund ebenfalls eine Option.

Basecamp nur für Gruppenphase

Grundsätzliche Idee der FIFA ist es, dass die fixen Teamquartiere nur in der Gruppenphase genutzt werden. In der K.o.-Phase sollen die Mannschaften von einem Spielort direkt zum nächsten reisen (“Follow your venue”). Diesem Prinzip will auch der ÖFB folgen. “Der Plan ist dahingehend, das Team Base Camp mit 27. Juni aufzulösen”, sagte Neuhold. Spezialfälle könnten mögliche Sechzehntelfinalspiele in Kalifornien bringen.

Als Gruppensieger würden die Österreicher in Miami weiterspielen, als Zweiter in Los Angeles. Steigt man als Gruppendritter auf, gibt es mit Atlanta, Seattle, Santa Clara, Vancouver und erneut Kansas City eine Reihe von möglichen Spielorten für die erste K.o.-Runde. “Der Vorteil von Kansas ist, dass es relativ zentral liegt”, meinte Neuhold. Insofern sei die Weiterreise im Fall des angestrebten Weiterkommens zumindest keine übermäßig lange.

