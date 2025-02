ÖFB-Teamspieler Posch von Bologna an Atalanta verliehen

Von: apa

ÖFB-Nationalteamverteidiger Stefan Posch wechselt innerhalb der italienischen Serie A leihweise bis Saisonende von Bologna zu Atalanta Bergamo. Das gab sein neuer Fußball-Club am Montag bekannt, der eine Kaufoption am 27-jährigen Steirer erworben hat. Die Leihgebühr soll laut Medienberichten eine Million Euro betragen. Bei Bologna hatte Posch im Herbst seinen Stammplatz rechts in der Viererkette verloren.

Der amtierende Europa-League-Sieger Bergamo liegt in der Serie aktuell auf Tabellenrang drei. In der Champions League trifft die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini im Play-off kommende Woche auf Brügge. Zuletzt war Posch auch mit einer möglichen Rückkehr zu Hoffenheim in Verbindung gebracht worden. Für den deutschen Bundesligisten spielte er bis zu seinem Wechsel zu Bologna 2022.