ÖHB-Männer verlieren WM-Generalprobe gegen Japan 27:28

Von: apa

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam hat keine erfolgreiche Generalprobe für die anstehende WM abgeliefert. Die ÖHB-Auswahl kassierte am Freitag zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers in Plock eine 27:28-(15:14)-Niederlage gegen Japan. Zuvor hatte es im Rahmen des Events ein 19:31 gegen Gastgeber Polen und ein 32:30 gegen Tunesien gegeben. Das erste WM-Match steigt am kommenden Dienstag in Porec gegen Kuwait.

Gegen Japan unterliefen den Österreichern ohne ihren verletzten Kapitän Mykola Bilyk, der auch für die WM ausfällt, von Beginn an einige technische Fehler. Dennoch hatte man die Asiaten lange weitgehend im Griff und führte zur Mitte der zweiten Hälfte mit fünf Toren. Dann aber hielt der Schlendrian Einzug, Japan kam auf und ging in der 58. Minute erstmals im ganzen Spiel in Führung. Tobias Wagner traf rund 20 Sekunden vor Schluss zum 27:27, doch den Japanern gelang mit der Schlusssirene noch das Siegestor.

Die ÖHB-Männer treten nun die Reise zur WM nach Kroatien an, wo es nach der Partie gegen Kuwait in Porec noch gegen Katar (16. Jänner) und Frankreich (18. Jänner) geht.