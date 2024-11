ÖHB-Teamspieler Hutecek operiert – WM nicht in Gefahr

Von: apa

Handball-Teamspieler Lukas Hutecek muss wegen einer Handverletzung rund vier Wochen pausieren, die WM im Jänner (ab 14.) ist für den Rückraumakteur in Diensten des deutschen Bundesligisten TBV Lemgo aber nicht in Gefahr. Beim EM-Qualispiel gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag (29:29) erlitt der Rechtshänder eine Mittelhandfraktur an der linken Hand, am Donnerstag unterzog er sich erfolgreich einem operativen Eingriff.