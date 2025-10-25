Österreich nach Sieg gegen Deutschland im Football-EM-Finale

Von: apa

Der regierende Europameister Österreich steht bei der Football-EM erneut im Finale. Die AFBÖ-Auswahl setzte sich beim Turnier in Krefeld am Samstag im Halbfinale gegen Deutschland 30:9 (9:2) durch. Es war der erste Sieg gegen den Nachbarn überhaupt. Im Endspiel am Dienstag (19.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet auf die Mannschaft von Teamchef Max Sommer wie vor zwei Jahren ein Duell mit Finnland. Die Nordländer schlugen Italien in ihrem Halbfinale 9:8.

Die Vorentscheidung für Österreich gelang vier Minuten vor Ende der Partie. Der für die Munich Ravens spielende Christoph Nitzlnader fing in der eigenen Endzone einen deutschen Pass ab und verbuchte damit seine zweite Interception an diesem Abend. Lukas Haslwanter machte gegen angeschlagene Deutsche dann per Touchdown alles klar.

Nitzlnader und Platzgummer bringen Österreich voran

Österreichs Team zeigte zu Beginn eine durchwachsene Vorstellung, Deutschland scorte die ersten beiden Punkte der Partie. Kicker Oskar Herz und Runningback Tobias Bonatti brachten die von Quarterback Alexander Reischl angeführten Österreicher bis zur Pause aber 9:2 voran. In der zweiten Halbzeit trug Nitzlnader den Ball nach einem missglückten Snap der deutschen Offensive in die gegnerische Endzone (16:2). Deutschland verkürzte, Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer stürmte aber gleich zu Beginn des vierten Viertels im ersten Spielzug zum Touchdown (22:9).

Österreich gelang auch eine späte Revanche für den davor letzten Vergleich mit Deutschland. Im EM-Finale 2014 im Prater verloren die Österreicher damals vor 27.000 Zuschauern 27:30 nach Verlängerung. Mit Matthias Rebl und Daniel Schönet stehen zwei Finalteilnehmer von damals auch heuer noch im Kader.