Österreich startet mit 37:26-Sieg über Kuwait in WM

Von: apa

Österreichs Handball-Männer sind mit einem 37:26-(18:16)-Pflichtsieg über Kuwait erfolgreich in die WM gestartet und haben das Hauptrundenticket damit zum Greifen nah. Dem Ausfall von Kapitän Mykola Bilyk und dem jüngsten Verletzungsschock von Janko Bozovic zum Trotz setzte sich die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic am Dienstag in Porec am Schluss sicher durch und kämpft damit am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF 1) gegen Katar um wichtige zwei Punkte für die Hauptrunde.

Für den Auftaktsieg musste Rot-Weiß-Rot aber hart arbeiten. Denn gerade in der Abwehr hatte man mit den körperlich unterlegenen, aber flinken Kuwaiti lange seine liebe Not. Vor allem Goalie Constantin Möstl war es zu verdanken, dass man zur Pause mit zwei Toren in Front lag. “Es war ein bisschen ein harter Weg zum Erfolg. Ich habe mir heute sehr schwer getan, reinzukommen und der Rückhalt zu sein, der ich sein will”, sagte Möstl im ORF.

Der EM-Held von 2024 verhinderte allerdings mit einem gehaltenen Siebenmeter bei 7:7 (11.) den erstmaligen Rückstand und legte direkt zwei Paraden nach. Österreich wurde etwas dominanter, auch 13:9- und 17:13-Führungen reichten aber nicht, um den Widerstand richtig zu brechen. Vorne war das Fehlen von Bilyk und Bozovic, der Stunden vor Spielbeginn wegen einer Meniskusverletzung w.o. geben musste, nicht ganz zu kaschieren. Es fehlte wie schon beim Vorbereitungsturnier in Polen die Selbstverständlichkeit.

Größere Klasse setzte sich durch

Die offensiven Deckungsvarianten des Vierten der vergangenen Asienmeisterschaft machten es nicht leichter. “In der ersten Halbzeit war die Abwehr ein bisschen zu defensiv und im Angriff haben wir einige Chancen nicht genutzt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind”, erklärte Pajovic.

Die größere Klasse der Österreicher setzte sich schließlich durch – auch wenn es rund bis zur 40. Minute dauerte. Spätestens mit der 28:21-Führung (43.) war die Partie gelaufen, Möstl weiter in Fahrt und die Kräfte des beherzt kämpfenden Gegners auch erschöpft. Pajovic konnte schließlich der gesamten Bank Einsatzzeit verschaffen. “Wir haben hoffentlich noch viele Spiele, daher musste jeder ein paar Minuten kriegen. Heute haben wir viel gewechselt, das freut mich sehr. Jeder hat Gas gegeben”, sagte der Teamchef.

In den Schlussminuten gab der für Bozovic kurzfristig einberufene 20-jährige Nicolas Paulnsteiner seinen A-Team-Einstand. “Wir haben alle Spieler ins Turnier gekriegt, alle haben das gut gemacht heute. Wir sind jetzt einmal superhappy. Das war der Start, den wir uns erhofft haben”, meinte Sportdirektor Patrick Fölser. Nun wartet Katar, das am Dienstag gegen Favorit Frankreich eine 19:37-Niederlage bezog.

Handball-WM, Vorrunde, Gruppe C, 1. Runde: Österreich – Kuwait 37:26 (18:16). Beste Werfer AUT: Frimmel, Damböck, Zivkovic, Wagner je 5