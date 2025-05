Schlange Khloe lebt nach Toiletten-Auftritt im Reptilienzoo

Von: apa

Zwei Jahre nach ihrem Auftritt in einer Hotel-Toilette in Wien-Donaustadt hat die ungiftige Königsnatter Khloe ein dauerhaftes Zuhause gefunden: Der Reptilienzoo “Welt der Gifte” in Salzburg nimmt das Tier nun offiziell auf. “Khloe hat uns allen gezeigt, dass Tierschutz manchmal ungewöhnliche Wege geht – umso schöner, dass sie nun ein endgültiges Zuhause gefunden hat”, erklärte Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria, am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Schlange sorgte 2023 für Aufsehen, als sie in einem Hotel aus der Toilette kroch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tierschutz Austria konnten das Tier einfangen und vorübergehend in das Tierschutzhaus Vösendorf bringen.

Seither wurde das Tier in der Obhut von Tierschutz Austria betreut. Nun gelang es, für die auffällig gefärbte Natter einen Platz in einem Reptilienzoo zu finden – obwohl dort eigentlich nur giftige Tiere gehalten werden. “Doch für Khloe machte man eine Ausnahme: Die Königsnatter ist zwar harmlos, sieht aber ihrer gefährlichen Doppelgängerin – der Korallenschlange – zum Verwechseln ähnlich. Ein Paradebeispiel für Mimikry in der Tierwelt”, hieß es in der Aussendung.