ÖSV schickt St. Anton als WM-Ausrichter 2033 ins Rennen

Von: apa

Während die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach in Gange sind, hat Österreichs Skiverband eine Zukunftsentscheidung getroffen. Die WM 2033 soll nach 2001 ein zweites Mal nach St. Anton geholt werden, wie am Freitag offiziell bekannt wurde. “St. Anton am Arlberg hat eine lange Tradition als Austragungsort bedeutender Skiveranstaltungen und bringt alle Voraussetzungen mit, um erneut eine unvergessliche WM auszurichten”, erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Das Land Tirol und die Gemeinde St. Anton sind mit im Boot – und erinnerten an 2001, als die damalige WM neben einer Infrastrukturoffensive auch Werbeeffekte zur Folge hatte. “Die Austragung einer weiteren Ski-WM hätte enorme Strahlkraft für das Land Tirol und würde eine herausragende Gelegenheit bieten, die Stärken Tirols global ins Rampenlicht zu rücken”, meinte Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP).

Vorhandene Infrastruktur

“St. Anton am Arlberg hat bereits 2001 bewiesen, dass es Weltmeisterschaften auf höchstem Niveau austragen kann. Die Region lebt den Skisport, verfügt über eine großartige Infrastruktur und zeigt enorme Begeisterung für internationale Events”, betonte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. “Deshalb ist es nur konsequent, dass wir St. Anton als nächsten WM-Austragungsort für 2033 ins Rennen schicken wollen.”

Der Weltcup-Tross machte seit 2001 immer wieder einmal in St. Anton Station. Für die Frauen hat sich seit 2021 ein Zweijahres-Rhythmus alternierend mit Zauchensee etabliert. Die Männer fuhren zuletzt 2004 in der “Wiege des alpinen Skilaufs” um Weltcup-Punkte.