Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖTV-Davis-Cup-Team trifft im Final 8 auf Italien
Österreichs Davis-Cup-Team im Viertelfinale gegen Italien

ÖTV-Davis-Cup-Team trifft im Final 8 auf Italien

Mittwoch, 17. September 2025 | 12:56 Uhr
Österreichs Davis-Cup-Team im Viertelfinale gegen Italien
APA/APA/ÖTV
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Davis-Cup-Team trifft im Final 8 der acht besten Nationen in Bologna auf Gastgeber und Titelverteidiger Italien. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch für das Finalturnier vom 18. bis 23. November. Das ÖTV-Team, das sich mit einem 3:2-Auswärtssieg in Ungarn für das Viertelfinale qualifiziert hatte, kämpft um sein zweites Halbfinale überhaupt nach 1990. Der Länderkampf gegen Jannik Sinner und Co. ist für Mittwoch (19.11., 16.00 Uhr) angesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
66
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
61
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
52
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 