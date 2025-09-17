ÖTV-Davis-Cup-Team trifft im Final 8 auf Italien

Von: apa

Österreichs Davis-Cup-Team trifft im Final 8 der acht besten Nationen in Bologna auf Gastgeber und Titelverteidiger Italien. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch für das Finalturnier vom 18. bis 23. November. Das ÖTV-Team, das sich mit einem 3:2-Auswärtssieg in Ungarn für das Viertelfinale qualifiziert hatte, kämpft um sein zweites Halbfinale überhaupt nach 1990. Der Länderkampf gegen Jannik Sinner und Co. ist für Mittwoch (19.11., 16.00 Uhr) angesetzt.