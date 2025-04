ÖTV-Frauen nach dritter BJK-Cup-Niederlage gegen Abstieg

Von: apa

Österreichs Tennis-Frauen müssen gegen den Abstieg aus der Europa/Afrika-Zone 1 kämpfen. Nach dem 1:2 gegen Kroatien und dem 0:3 gegen Lettland unterlag die Equipe von Marion Maruska am Donnerstag im dritten Gruppenspiel auch Portugal mit 1:2. Die letzte Chance zum angepeilten Ziel Klassenerhalt gibt es nun am Samstag (11.00 Uhr MESZ) im Spiel gegen Gastgeber Litauen. Allerdings ist das nicht in Bestbesetzung angetretene ÖTV-Team auch da Außenseiter.

Ekaterina Perelygina hatte Österreich mit ihrem ersten Punkt für das Team überhaupt durch einen 6:4,6:3-Erfolg über Angelina Voloshchuk in Führung gebracht, ehe Arabella Koller gegen Matilde Jorge beim 1:6,1:6 ohne Chance war. Auch das entscheidende Doppel dieser vier Spielerinnen war eine klare Sache für Portugal, es ging 6:2,6:2 an die Iberer.

Nur zwei ÖTV-Akteurinnen spielfit

“Natürlich ist das bis jetzt eher eine gebrauchte Woche mit der Verletzung von der Mavie (Österreicher, Anm.), die überknöchelt hat. Dann krankheitsbedingte Ausfälle von der Tamara (Kostic) und die Julia (Grabher) war auch definitiv am Limit. Damit waren heute nur noch zwei Spielerinnen zur Verfügung, das ist bitter”, resümierte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Man müsse nun schauen, dass man gegen Litauen noch irgendwie zwei Matches gewinnt.

“Julia musste heute noch regenerieren. Ich hoffe, dass sie am Samstag wieder zur Verfügung stehen wird”, sagte BJK-Cup-Kapitänin Maruska. Wenn Grabher spielen könne, dann sieht Maruska dem Spiel zuversichtlich entgegen.