ÖTV-Frauen verlieren im Billie Jean King Cup gegen Kroatien

Von: apa

Österreichs Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup das erste Spiel im Kampf um den Klassenverbleib in der Europa-Afrika-Gruppe I verloren. Gegen Kroatien mussten sich Julia Grabher und Co. am Dienstag beim Turnier in Vilnius mit 1:2 geschlagen geben. Grabher holte den Punkt zum Ausgleich, ehe sie sich im Doppel mit Ekaterina Perelygina gegen das kroatische Duo im Match-Tie-Break mit 3:6,6:4,7:10 geschlagen geben musste. Weitere Gegner sind noch Lettland und Portugal.

Die 19-jährige Tamara Kostic unterlag auf dem Hartplatz gegen Petra Marcinko zunächst deutlich 1:6,1:6, ehe Grabher mit einem 6:4,6:0 gegen Antonia Ruzic den Ausgleich schaffte. Die Vorarlbergerin präsentierte sich wenige Tage nach ihrem Erfolg bei einem ITF-Turnier auf Sardinien in guter Form und hätte im Doppel mit der 18-jährigen Perelygina fast die Wende geschafft.

Die Österreicherinnen lagen im zweiten Satz mit 1:4 zurück, gewannen diesen aber noch und lagen auch in der Entscheidung lange voran. Tara Würth und Petra Marcinko auf kroatischer Seite hatten das bessere Ende aber für sich.

Gegen Lettland und Portugal wollen die ÖTV-Frauen um Kapitänin Marion Maruska zumindest einen Sieg anschreiben, um ein Abstiegsspiel zu vermeiden. Platz eins oder zwei in der Vierer-Gruppe bedeuten ein Kreuzspiel um den Aufstieg ins Play-off im November für die Qualifikationsrunde 2026. Ein dritter Rang würde ohne weitere Begegnungen den angestrebten Klassenerhalt bedeuten.