Ofner feiert in Madrid Auftaktsieg – Souverän gegen Gaston

Von: apa

Tennisprofi Sebastian Ofner hat beim Masters-1000-Turnier in Madrid in der ersten Runde einen Sieg gefeiert. Der Steirer, der dank eines Protected Ranking im Hauptbewerb spielt, setzte sich am Mittwoch gegen den Qualifikanten Hugo Gaston aus Frankreich in 1:20 Stunden mit 6:4,6:3 durch. In der zweiten Runde wartet auf den 28-Jährigen ein Duell mit Brandon Nakashima. Der US-Amerikaner ist in der spanischen Hauptstadt Nummer 31 der Setzliste.

Der erste Satz war eine knappe Angelegenheit. Ofner setzte sich nach 46 Minuten durch, das erste Break des Spiels war zugleich der Satzgewinn für die ATP-Nummer 153. Ofner machte mehr direkte Punktgewinne als Gaston und konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen, wenn dieser im Feld landete. Die Quote war mit knapp 50 Prozent ausbaufähig.

Ofner sieht sich auf einem “sehr guten Weg”

Im zweiten Durchgang gelang dem Österreicher beim Stand von 2:1 das Break. Danach ließ er nichts mehr anbrennen und servierte zum 6:3 aus. Mit einem krachenden Rückhand-Longline-Winner verwandelte er seinen zweiten Matchball. “Es war wirklich ein gutes Match”, sagte Ofner danach. Er habe “wenig Eigenfehler gemacht, sehr aggressiv gespielt, von Anfang an druckvoll”. Auf seinem Level des Vorjahres sei er noch nicht, “aber da bin ich auf einem sehr guten Weg”.

Gegen Nakashima werde es “sicher ein richtig toughes Match”, meinte er in Hinblick auf den nächsten Gegner. “Er spielt echt gut, hat eine gute Saison. Aber ich glaube, wenn ich gut spiele, wenn ich mich gut fühle, dann habe ich auf alle Fälle meine Chancen.”