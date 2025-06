Ofner in erster Halle-Runde gegen Rublew ausgeschieden

Von: apa

Sebastian Ofner ist in Runde eins des Tennisturniers auf Rasen in Halle ausgeschieden. Der 29-jährige Steirer verlor am Dienstag beim mit 2,522 Mio. Euro dotierten ATP-500-Event in Deutschland gegen den Weltranglisten-14. Andrej Rublew aus Russland nach knapp einer Stunde glatt mit 3:6,4:6. Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Profis. Für Ofner geht es nun auf Mallorca weiter, bevor er zum Rasenklassiker nach Wimbledon reist.

“So wie er serviert hat, hatte ich wenig Zugriff. Es war schwierig zu retournieren für mich”, sagte Ofner. Umgekehrt habe er selbst bei eigenem Aufschlag nicht gut durchserviert. “Dann wird es gegen einen wirklich guten Spieler wie Rublew schwierig”, meinte Ofner nach einem Start in die Rasen-Saison, den er als “generell ganz gut” empfand.

Österreichs derzeit bester Tennisspieler hatte sich mit zwei Qualifikationssiegen ins Hauptfeld von Halle gespielt. Dort war aber die Auftakthürde zu hoch. Der an Nummer vier gesetzte Rublew nahm im ersten Satz Ofner den Aufschlag zum 5:3 ab und servierte danach aus, im zweiten Durchgang holte sich der Russe das Break zum 4:3 und blieb im Anschluss ungefährdet. Damit war für Ofner wie im Vorjahr in Halle in der ersten Runde Endstation.