Ofner in zweiter Wimbledon-Runde, Debütantin Tagger out

Von: apa

Sebastian Ofner steht in der zweiten Wimbledon-Runde. Der 30-jährige Steirer besiegte am Montag den acht Jahre jüngeren Serben Hamad Medjedovic nach 2:53 Stunden 1:6,6:2,4:6,6:3,6:4. Ofner, der im Vorjahr die dritte Runde erreicht hatte, trifft nun auf den Polen Hubert Hurkacz. Letzterer schaltete den als Nummer elf gesetzten Norweger Casper Ruud in drei Sätzen aus. Lilli Tagger verlor ihr Wimbledon-Debüt gegen Lanlana Tararudee aus Thailand nach 2:40 Stunden 6:7(3),7:5,4:6.

Ofner blieb in dem Match, in dem “Wundertüte” Medjedovic eine wechselhafte Performance lieferte, geduldig. Das sah er im Interview auf Amazon auch als Schlüssel. “Einfach dranbleiben. Ich habe gewusst, er ist ein Spieler, der unmenschlich spielen kann, aber auch schnell verlieren kann”, sagte Österreichs aktuelle Nummer eins. “Der erste Satz war von mir nicht so gut, aber ich habe gewusst, ich werde reinfinden. Teilweise hat er unglaublich gespielt, teilweise ich richtig gut. Im fünften Satz hab ich richtig gut serviert.”

Das Spiel hatte eigentlich in jedem der fünf Sätze einen dominanteren Spieler. Ofner erwischte einen schwachen Start, musste sich wohl auch erst in seinem ersten Rasenmatch in dieser Saison auf den Belag einstellen. Als der ÖTV-Davis-Cup-Spieler und aktuell einzige Österreicher zumindest in Top-100-Nähe (110.) allerdings nach 108 Minuten 1:2-Sätze in Rückstand geriet und gleich im Auftaktgame des vierten Satzes ein Break kassierte, schien es in Richtung Niederlage zu gehen. Doch Ofner schaffte gegen die aktuelle Nummer 68 im ATP-Ranking das sofortige Rebreak und durchbrach das Service des talentierten, aber nicht konstanten Gegners zum 4:2. Zu null erkämpfte sich Ofner nach 2:22 Stunden einen fünften Satz.

Ofner blieb im Entscheidungssatz ruhig

Ofner überzeugte mit dem Aufschlag und schlug insgesamt sogar 30 Asse. Nach einem Break zum 4:3 ließ sich der Steirer den Sieg nicht mehr nehmen – und mit vier Assen en suite servierte er bei 5:4 aus. Ofner hatte auch im Vorjahr in Runde eins gegen Medjedovic gespielt, damals aber von der Aufgabe des Serben beim Stand von 7:6,3:1 für den Österreicher profitiert.

Nun geht es also gegen Hurkacz, gegen den Ofner beide bisherigen Partien jeweils auf Sand ohne Satzgewinn verloren hat. Zuletzt im Genf-Semifinale 2025. Auf Rasen gilt Hurkacz aber als stärker, allerdings hat er bisher eine Saison mit vielen frühen Niederlagen absolviert.

Tagger bäumte sich in Satz drei auf

Für Tagger geht das Turnier nur noch im Doppel mit Anastasia Potapova weiter. Die 18-Jährige war gegen Tararudee, der sie in der dritten Quali-Runde der Australian Open 3:6,0:6 unterlegen war, diesmal lange auf Augenhöhe. Nach je zwei Breakchancen zu Beginn des Matches auf beiden Seiten ging Satz eins nach 58 Minuten ins Tiebreak. In diesem erarbeitete sich die Asiatin zum 4:3 ein Minibreak und sieben Minuten später hatte sie 7:3 gewonnen.

Im zweiten Durchgang überzeugte Tararudee lange beim Aufschlag und ließ für Tagger, die immer wieder in Führung ging, kaum Punkte zu. Doch bei 6:5 bekam die Osttirolerin ihre Chance und nutzte ihren ersten Satzball nach zwölf Winnern nur im zweiten Durchgang zum Gleichstand. Durchgang drei begann nicht nach Wunsch des ÖTV-Teenagers. Der Schützling von Francesca Schiavone musste gleich das Service abgeben, Tararudee zog auf 2:0 davon. Als Tagger dann erneut den Aufschlag zum 0:3 abgab, schien das Match entschieden. Ihre Gegnerin servierte stark und diktierte die Ballwechsel. Bei 1:5 bäumte sich Tagger nochmals auf, schaffte nach Abwehr eines Matchballs zum 3:5 ein Rebreak und verkürzte auf 4:5. Danach nutzte Tararudee aber ihre dritte Chance zum Aufstieg.

Im Anschluss spielt auch noch Potapova. Die als Nummer 27 gesetzte ÖTV-Nummer misst sich mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro. Erst am Dienstag bekommt es Sinja Kraus im 3. Match nach 13.00 Uhr MESZ mit der Spanierin Oksana Selekhmeteva zu tun.