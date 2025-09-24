Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympia-Start von Gesamtweltcupsiegerin Brignone fraglich
Weltcupgesamtsiegerin Brignone bangt weiter um Olympia-Teilnahme

Olympia-Start von Gesamtweltcupsiegerin Brignone fraglich

Mittwoch, 24. September 2025 | 13:12 Uhr
Weltcupgesamtsiegerin Brignone bangt weiter um Olympia-Teilnahme
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die zweifache Ski-Weltmeisterin und amtierende Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone bangt weiterhin um ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Die 35-jährige Italienerin, eine der größten Medaillenhoffnungen des Gastgeberlandes, hatte sich im April bei den nationalen Meisterschaften einen doppelten Beinbruch zugezogen. Ein konkreter Zeitplan für ihr Comeback ist bisher nicht absehbar.

“Manche Leute haben zwei Jahre gebraucht, um sich von einer ähnlichen Verletzung zu erholen”, sagte die Gesamtweltcupsiegerin von 2020 und 2025 der italienischen Tageszeitung Il Corriere della Sera. “Wann ich wieder Ski und Rennen fahren werde? Ich weiß es noch nicht.” Brignone, die nach ihrer Verletzung monatelang in der JMedical-Klinik von Fußballclub Juventus Turin behandelt wurde, holte sich zusätzlichen Rat der Vorarlbergerin Nina Ortlieb, die sich in ihrer Karriere bereits mehr als 20 Operationen unterziehen musste. Die 29-Jährige arbeitet nach einem Beinbruch im Jänner bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen selbst am Comeback. “Nina war sehr hilfsbereit und gab mir Tipps für den Alltag – etwa zum Duschen oder Haarewaschen, was plötzlich zur Herausforderung wurde”, erklärte Brignone.

In den Monaten nach der Verletzung sei sie mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert gewesen. “Ich konnte nicht gut gehen, ich konnte keine Treppen steigen, mein Knie war geschwollen. Ich sagte mir: ‘Nach vier Monaten immer noch so?'” Gleichzeitig habe es aber auch Fortschritte gegeben: “Es gab Momente, in denen ich mich stark, reaktionsfähig und positiv fühlte.” Ans Aufgeben denkt die Riesentorlauf-Weltmeisterin von Saalbach 2025 nicht. “Ich liebe Herausforderungen – und diese kann ich nicht scheuen. Ich arbeite weiterhin wie verrückt, um dabei zu sein”, betonte die in Mailand geborene Athletin.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
131
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
101
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
51
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 