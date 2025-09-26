Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympiasieger Bontus nach Kreuzbandriss zurück auf Wasser
Freitag, 26. September 2025 | 11:17 Uhr
Olympiasieger Bontus ist zurück auf dem Wasser
Von: apa

Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus ist in Paros (Griechenland) nach dem Mitte April beim Skifahren zugezogenen Kreuzbandriss auf das Wasser zurückgekehrt. Der 24-Jährige legte auch bereits den Zeitpunkt für sein Wettkampf-Comeback fest. Läuft alles nach Plan, will er Ende Jänner 2026 in Fortaleza (Brasilien) an den Start gehen und Revierkenntnisse sammeln, denn im Jahr darauf werden dort die Tickets für die Olympischen Spiele 2028 vergeben.

“Mega! Es war unglaublich, dieses Feeling wieder zu haben, am Brett zu stehen, den Kite zu spüren”, sagte Bontus, der sich zuvor die ärztliche Erlaubnis und das Okay des Segelverbandes eingeholt hatte. “Das Knie hat super reagiert, ich hatte auch keine Schmerzen und habe mich von Tag zu Tag mehr getraut.” Der Test sei sehr wichtig gewesen, nun wisse er, dass es wieder so sein werde wie vor der Verletzung. “Das gibt mir einen Motivationsschub für die nächsten Wochen, wenn wir wieder mit dem Kite-Training starten.”

