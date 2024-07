Olympisches Dorf öffnet Tore, auch ÖOC-Sportler kommen an

Von: apa

Das Olympische Dorf im Norden von Paris hat am Donnerstag um 8.00 Uhr seine Tore geöffnet. Nach Angaben der Organisatoren werden acht Tage vor Beginn der Olympischen Spiele mehrere hundert Athleten in das Dorf einziehen, die erste Österreicherin wird am Samstag Bogenschützin Elisabeth Straka sein. Schon am Donnerstag reisten die Kanuten Corinna Kuhnle, Viktoria Wolfhardt und Felix Oschmautz an, sie sind allerdings in Vaires-sur-Marne im Pariser Großraum untergebracht.

Am Freitag werden zudem mit dem Nacra-17-Duo Lukas Haberl/Tanja Frank die ersten Segler sowie die Schützen Alexander Schmirl, Sylvia Steiner, Martin Strempfl, Andreas Thum und Nadine Ungerank in Frankreich erwartet. Die Segler beziehen Quartier in Marseille, die Schützen in Chateauroux im zentralen Teil des Landes.

Das Olympische Dorf in Paris liegt zwischen Saint-Denis, Saint-Ouen und der Insel Saint-Denis und erstreckt sich über 52 Hektar. Insgesamt wird es fast 14.500 Menschen beherbergen, darunter 9.000 Athleten auf dem Höhepunkt der Spiele.