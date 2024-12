OSV-Staffel verpasst Finale bei Kurzbahn-WM

Von: apa

Am Schlusstag der Kurzbahn-WM der Schwimmer in Budapest hat die österreichische Staffel über 4×100 m Lagen den Finaleinzug verpasst. Das Quartett Lukas Edl, Bernhard Reitshammer, Andreas Rizek und Heiko Gigler stellte am Sonntag in 3:27,99 Min. zwar einen neuen Ö-Rekord auf, landete aber auf Platz 14. Alexander Trampitsch (32./1:44,94) schied über 200 m Kraul ebenso aus wie Iris Julia Berger (22./2:07,05) über 200 m Rücken. OSV-Sportdirektor Walter Bär zog zufrieden Bilanz.

Die Silbermedaille von Reitshammer über 100 m Lagen blieb die einzige OSV-Medaille in Ungarn, für den Österreichischen Schwimmverband war es die insgesamt zwölfte bei einer Kurzbahn-WM. Außerdem wurden neun österreichische Rekorde aufgestellt. “Die WM hat langsam Fahrt aufgenommen und ich kann am Ende sehr positiv bilanzieren”, sagte Bär. Eine Medaille sei nicht selbstverständlich. Es zeige, “dass wir in einigen Disziplinen nach vorne schwimmen können und unser Team breit aufgestellt ist.”

Das nächste Großereignis ist die Langbahn-WM in Singapur im Sommer 2025. “Besonders freut mich, dass einige Junge ins Team nachrücken, was mich sehr positiv für die kommenden Events stimmt”, ergänzte Bär. Er sei zuversichtlich, “dass wir ein konkurrenzfähiges Team stellen werden”.