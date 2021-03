Paarungen im Pre-Playoff fixiert

Bozen – Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League hat sich die VEU Feldkirch mit einem souveränen 7:2-Heimsieg über die Rittner Buam als letztes Team Heimrecht in den am Samstag, 20. März 2021 startenden Pre-Playoffs gesichert. Rang zwei nach Ende der Regular Season – und damit Heimvorteil in einer möglichen Semifinalserie – behält trotz Niederlage HDD SIJ Acroni Jesenice.

VEU Feldkirch holt Rang sieben und Heimrecht in den Pre-Playoffs

Ein ungefährdeter 7:2-Heimsieg über die Rittner Buam hat der VEU Feldkirch am Ende des Grunddurchgangs der Alps Hockey League den siebenten Platz ermöglicht. Damit besitzen die Vorarlberger in den ab Samstag startenden Pre-Playoffs Heimrecht. Dylan Stanley, der schon nach 42 Sekunden traf, bilanzierte am Ende ebenso wie Yannik Lebeda mit einem Doppelpack. Für den 18-Jährigen war es das erste Multiple-Goal-Game in seiner noch jungen AHL-Karriere. Die VEU trifft nun in der „best-of-3“-Serie der Pre-Playoffs auf den HC Gherdeina valgardena.it.

Gröden beendete den Grunddurchgang mit einer 3:6-Niederlage beim EC Bregenzerwald. Während Joonas Niemelä (18.) noch im ersten Drittel den Ausgleich für die „Furie“ schaffte, brachten sich die „Wälder“ mit vier Treffern bis zur 55. Minute komfortable in Führung. McGowan und Sullmann Pilser verkürzten zwar binnen 30 Sekunden – ein finales Comeback ließen die Vorarlberger aber nicht mehr zu, zumal Tuukku Rajamäki mit seinem zweiten Treffer und seinem vierten Scorerpunkt in diesem Spiel den Endstand markierte. Der ECB beschließt den Grunddurchgang auf dem zwölften Rang und tritt ab Samstag in Cortina an.

Der S.G. Cortina Hafro hat die Regular Season mit einem 5:1-Auswärtssieg beim EC-KAC beendet. Für die Italiener, die schon vor dieser Begegnung den fünften Platz fixiert hatten, war es der vierte Sieg in Folge. Auf eine rasche 2:0-Führung nach nicht mal 7,5 Minuten legte Cortina drei Powerplay-Tore nach und hatte das Spiel immer unter Kontrolle. Mike Cazzola verbuchte am Ende ein Tor und drei Assists. Klagenfurt verlor damit auch das zweite Duell mit den Italienern und beendet die Saison auf dem 14. Platz.

Jesenice behält Rang zwei

Der HDD Acroni Jesenice hat trotz einer 0:1-Niederlage gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan den Grunddurchgang der Alps Hockey League auf dem zweiten Platz beendet und damit in einer möglichen Semifinal-Serie Heimvorteil. Der entscheidende Treffer zu Gunsten der Mannschaft aus Sterzing, die dieses Spiel in Ritten austrug, fiel bereits in der 8. Minute durch Paul Eisendle. Fortan überstanden die „Broncos“ zwei Unterzahlsituationen – und profitierten von Schlussmann Jakob Rabanser: 44 Schüsse stoppte der 20-Jährige am Weg zu seinem ersten Shutout in dieser Saison.

Die Südtiroler treffen nun im Pre-Playoff auf die Red Bull Hockey Juniors, die am letzten Spieltag mit einem 4:2-Auswärtssieg beim HC Pustertal Wölfe ihrer fünf Spiele andauernden Negativserie ein Ende setzten. Die Salzburger zeigten erneut eine mannschaftliche geschlossene Leistung – acht Spieler punkteten. Die Entscheidung fiel im finalen Abschnitt durch einen Treffer von Julian Lutz in doppelter Überzahl und ein Tor von Maximilian Rebernig. Pustertal blieb zum ersten Mal nach neun Begegnungen ohne Punkte und konnte damit den Ausrutscher von Jesenice nicht ausnutzen, verblieb auf dem dritten Rang.

Lustenau tankt Selbstvertrauen für Pre-Playoffs

Der EHC Lustenau hat am letzten Spieltag des Grunddurchgangs nochmals Selbstvertrauen für die anstehen Pre-Playoffs – dort trifft er auf die Rittner Buam – getankt. Die Vorarlberger schlugen den Tabellenvierten Migross Supermercati Asiago Hockey mit 5:1. Aufgrund des gleichzeitigen Erfolgs der VEU war eine Rangverbesserung nicht mehr möglich. Den frühen Führungstreffer der Gäste durch Marco Rosa beantworteten die „Löwen“ 28 Sekunden später – bis zur 35. Spielminute war die Partie dann nicht nur gedreht, sondern mit vier weiteren Toren auch entschieden. Martin Grabher-Meier erzielte einen Doppelpack, Goalie Lukas Reihs bilanzierte mit einer Save-Percentage von 96,8%.

Erster Ljubljana beendet Grunddurchgang mit Shutout

Der schon vor der letzten Runde als Grunddurchgangssieger festgestandene HK SZ Olimpija Ljubljana hat beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit einem 6:0-Sieg sein achtes Shutout – das zweite in Folge – gefeiert. Nejc Brus verbuchte auf Seiten der dominierenden Slowenen zwei Tore und einen Assist. Die Tiroler beendeten die Saison mit der achten Niederlage in Folge und beschließen das Spieljahr 20/21 auf dem 15. Rang.

Linz feiert am letzten Spieltag ersten Heimsieg

Der Tabellenletzte Steel Wings Linz hat die Saison mit seinem ersten Heimsieg beendet – und damit den überraschenden Auswärtssieg am Samstag in Jesenice bestätigt. Es war im zweiten Jahr der Teilnahme an der multinationalen Meisterschaft der erste Erfolg für Linz nach regulärer Spielzeit. Nach 17 Niederlagen auf heimischem Eis feierten die Oberösterreicher somit einen 6:3-Erfolg über den SHC Fassa Falcons. Beide Mannschaften hatten schon vor diesem Duell keine Möglichkeit mehr, die Pre-Playoffs zu erreichen. Ausschlaggebend für den Erfolg von Linz war ein starkes zweites Drittel, das sie mit vier Toren für sich entschieden. Center Curtis Douglas verbuchte drei Tore und einen Assist. Die Italiener verloren zum fünften Mal in Folge und beenden die Saison an 13. Stelle.

Alps Hockey League | Donnerstag, 18. März 2021:

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Referees: LEHNER, SCHAUER, Huber J., Reisinger.

Goals ECB: Maxa A. (05:08 / Rajamäki T. ,Posch B. / EQ), Schlögl R. (25:17 / Beck F. / EQ), Lipsbergs R. (39:28 / Ban D. ,Beck F. / PP), Posch B. (45:11 / Rajamäki T. ,Maxa A. / EQ), Rajamäki T. (54:04 / Maxa A. ,Schlögl R. / EQ), Rajamäki T. (56:55 / EQ)

Goals GHE: Niemelä J. (17:10 / Glück D. / EQ), Sullmann Pilser M. (55:00 / McGowan B. ,Wilkins M. / EQ), McGowan B. (55:30 / Willeit C. ,Sullmann Pilser M. / EQ)

EHC Lustenau – Migross Supermercati Asiago Hockey 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Referees: HOLZER T., HUBER A., Martin, Spiegel.

Goal EHC: Haberl D. (07:31 / König D. ,Connelly B. / EQ), Karkls R. (13:30 / Wilfan M. ,Ozolins A. / PP), Grabher Meier M. (24:04 / Wilfan M. ,D’Alvise C. / EQ), Wilfan M. (30:30 / Connelly B. ,D’Alvise C. / PP), Grabher Meier M. (34:19 / Haberl D. ,Haberl L. / EQ)

Goal ASH: Rosa M. (07:03 / McParland S. ,Gellert A. / PP)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – HK SZ Olimpija Ljubljana 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Referees: WALLNER, WUNTSCHEK, Eisl, Kainberger.

Goals HKO: Brus N. (03:20 / Cimzar T. ,Logar M. / EQ), Brus N. (19:11 / Cimzar T. ,Meznar E. / EQ), Logar M. (28:34 / Pance Z. ,Magovac A. / EQ), Cimzar T. (39:57 / Brus N. ,Magovac A. / EQ), Pance Z. (42:07 / Ropret A. ,Stebih M. / EQ), Music A. (42:20 / Ropret A. ,Magovac A. / EQ)

VEU Feldkirch – Rittner Buam 7:2 (3:1, 2:0, 2:1)

Referees: BRUNNER, RUETZ, Matthey, Rinker.

Goals VEU: Stanley D. (00:42 / Müller L. / EQ), Koczera P. (11:34 / Stanley D. ,Gehringer N. / EQ), Lebeda Y. (13:31 / Samardzic S. ,Draschkowitz C. / EQ), Lebeda Y. (25:01 / Kaider L. ,Pfennich J. / EQ), Pfennich J. (27:29 / Stanley D. ,Unterweger D. / EQ), Unterweger D. (45:17 / Pfennich J. ,Birnstill S. / EQ), Stanley D. (57:27 / Erne L. ,Lundström L. / SH)

Goals RIT: Kostner J. (10:32 / Quinz S. / EQ), Gabri R. (47:56 / Öhler R. / EQ)

EC-KAC II – S.G. Cortina Hafro 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Referees: OREL, PODLESNIK, Puff, Schweighofer.

Goal KA2: Ofner N. (34:29 / Witting M. ,Ploner V. / PP)

Goals SGC: De zanna R. (04:40 / Cazzola M. ,Moser A. / EQ), Giftopoulos R. (07:22 / Pietroniro C. ,Cordiano M. / EQ), Pietroniro C. (20:56 / Cazzola M. ,Giftopoulos R. / PP), Cazzola M. (44:26 / Giftopoulos R. ,Pietroniro C. / PP), Pietroniro P. (55:47 / Cazzola M. ,Cordiano M. / PP)

Steel Wings Linz – SHC Fassa Falcons 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Referees: DURCHNER, HEINRICHER, Pötscher, Schonaklener.

Goals SWL: Arcuri F. (07:27 / Bretschneider N. / EQ), Douglas C. (20:25 / Guy B. ,Norris D. / EQ), Guy B. (26:19 / Douglas C. ,Arcuri F. / EQ), Supryka C. (31:26 / Guy B. ,Norris D. / EQ), Douglas C. (31:58 / Bretschneider N. / PP), Douglas C. (46:34 / Guy B. ,Norris D. / EQ)

Goals FAS: Caletti E. (03:59 / Tedesco D. ,Castlunger M. / EQ), Trottner N. (55:10 / Schiavone D. / EQ), Tedesco D. (57:36 / Eastman D. / EQ)

HC Pustertal Wölfe – Red Bull Hockey Juniors 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Basso, Cristeli.

Goals PUS: Glira D. (04:43 / Elliscasis D. ,Traversa T. / EQ), Carozza M. (38:38 / Althuber I. ,Hofer A. / PP)

Goals RBJ: Steffler D. (09:00 / Feldner N. / EQ), Feldner N. (26:13 / Leonhardt D. ,Thaler L. / EQ), Lutz J. (48:00 / Polegoshko V. ,Stapelfeldt P. / 5:3 PP), Rebernig M. (56:17 / Lutz J. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Referees: LAZZERI, VIRTA, Bedana, Rigoni.

Goal WSV: Eisendle (07:09 / Oberdorfer, Hannoun)