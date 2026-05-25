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Paderborn schießt Wolfsburg in die zweite Liga

Paderborn besiegelt Wolfsburgs Absturz

Montag, 25. Mai 2026 | 23:13 Uhr
Paderborn schießt Wolfsburg in die zweite Liga
APA/APA/dpa/Swen Pförtner
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Von: apa

Der VfL Wolfsburg muss nach 29-jähriger Bundesligazugehörigkeit in die zweite deutsche Fußball-Liga absteigen. Die “Wölfe” unterlagen im Relegationsrückspiel in Paderborn 1:2 nach Verlängerung. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Für Paderborn, den Dritten der Zweitligasaison, ist es der dritte Oberhaus-Aufstieg nach 2014 und 2019. Das Abenteuer dauerte dann jeweils nur eine Saison. Laurin Curda erzielte das Goldtor (100.) für den ab der 14. Minute in Überzahl spielenden SC.

Dabei führten die Wolfsburger schon nach zwei Minuten durch einen Treffer von Dzenan Pejcinovic. Weil aber Joakim Maehle noch in der Startviertelstunde innerhalb von vier Minuten zweimal Gelb sah, wechselte das Momentum wieder. Mit einem Spieler mehr dominierte Paderborn nach Belieben, schaffte aber außer dem Ausgleich durch Filip Bilbija (38.) lange Zeit keinen zweiten Treffer. Zweimal trafen die Paderborner nur Metall.

Für Wolfsburg ist der Abstieg ein Debakel. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer schaffte es wegen einer Oberschenkelverletzung erneut nicht in den Kader der Wolfsburger, bei denen Tormann Pavao Pervan auf der Ersatzbank saß. Der FC Schalke 04 und Elversberg standen bereits zuvor als Aufsteiger, Heidenheim und St. Pauli als Absteiger fest.

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