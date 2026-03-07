Aktuelle Seite: Home > Sport > Paralympics-Abfahrtsgold für Veronika Aigner
Paralympics-Abfahrtsgold für Veronika Aigner

Samstag, 07. März 2026 | 09:50 Uhr
Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh hat es die erste Medaille und den ersten Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer gewann auf der Tofana von Cortina in der Kategorie Sehbeeinträchtigung/Klasse VI/AS3 unter sieben Teilnehmerinnen in der Abfahrt Gold. Silber ging an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini (+0,48 Sek.), Bronze an die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,90).

Nach der verletzungsbedingten Absage von Elisabeth Aigner sprang die 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination als Guide für die Niederösterreicherin Veronika Aigner ein.

