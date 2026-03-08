Aktuelle Seite: Home > Sport > Paralympics: Perathoner erringt Snowboard-Goldmedaille
Paralympics: Perathoner erringt Snowboard-Goldmedaille

Sonntag, 08. März 2026 | 15:02 Uhr
Bozen/Cortina – Parasnowboarder Emanuel Perathoner hat sich am 8. März in Cortina d’Ampezzo einen (Sportler-)Traum erfüllt hat: Nach der Teilnahme an zwei Olympischen Spielen (Sotschi 2014 und PyeongChang 2018) und einer schweren Verletzung, die ihn 2022 zu einem totalen Knieersatz zwang, erringt der 39-jährige Grödner bei seinen ersten Paralympischen Spielen die Goldmedaille im Snowboard, SBX Herren SB-LL2. Nach drei Weltmeistertiteln und neun von zehn gewonnenen Saisonrennen schreibt Perathoner Paralympische Sportgeschichte.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Sportlandesrat Peter Brunner gratulierten dem Grödner Parasnowboarder zu seiner Leistung. “Emanuel Perathoner ist der Beweis, dass man immer an sich selbst glauben muss. Ein großartiger Sportler, der auch nach seiner schweren Verletzung das Snowboarden nie aufgegeben hat und mit viel Einsatz, Leidenschaft und Willenskraft zum Erfolg gelangt ist. Wir sind stolz auf diese Medaille und auf die vorbildliche Leistung, die wir heute miterleben konnten”, sagt Landeshauptmann Kompatscher.

“Sport hat viele ganz wunderbare Dimensionen – eine davon ist jene der Inklusion. Denn Sport verbindet und überwindet Grenzen, das zeigen auch diese Paralympischen Spiele. Ich gratuliere Emanuel Perathoner herzlich zu seiner ersten Paralympischen Medaille, die uns mit Stolz und Freude erfüllt”, betont auch Sportlandesrat Brunner.

© 2026 First Avenue GmbH
 