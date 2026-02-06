Paur/Hofer triumphieren beim Weltcup in Umhausen

Von: ka

Umhausen (AUT) – Bei deutlichen Plusgraden ähnelte die 955 Meter lange Naturrodelbahn „Grantau“ in Umhausen (AUT) einer Wasserrutsche. Nur dank der herausragenden Präparierung im Vorfeld war ein faires und sicheres Rennen möglich. Am Ende jubelten Tobias Paur und Andreas Hofer über ihren ersten Saisonsieg.

Umhausen (FIL/06.02.2026) Die zwölf anspruchsvollen Kurven auf der Grantau-Bahn scheinen Tobias Paur/Andreas Hofer zu liegen. Mit einer Zeit von 1.21,25 Minuten holten sich die Juniorenweltmeister 2024 den dritten Weltcupsieg ihrer Karriere (Winterleiten 2024/Umhausen 2025/Umhausen 2026), den ersten in dieser Saison. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) landeten mit einem Rückstand von nur 0,10 Sekunden auf Platz zwei, die amtierenden Europameister und Weltcupführenden Peter Lambacher/Matthias Lambacher (ITA/0,74) wurden Dritte, knapp vor den amtierenden Juniorenweltmeistern Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/0,91).

„Es waren sehr spezielle Bedingungen auf der Bahn, wir konnten uns gut auf die nassen Verhältnisse einstellen“, analysierte Paur, und Hofer gab sich vor dem Eliminator am Samstag kämpferisch: „Ich denke, dass wir auch um den Sieg mitfahren werden“.

In der Gesamtwertung führen Lambacher/Lambacher (400 Punkte) vor Paur/Hofer (390) und Pichler/Edlinger (385).

Halbzeit bei den Einsitzern

Im Einsitzer stand am Freitag jeweils der erste Lauf auf dem Programm. Dabei zeigte Lisa Walch (GER), dass ihr erster Weltcupsieg zum Greifen nahe ist. Mit einer Zeit von 1.16,65 Minuten blieb die 24-Jährige als einzige Rodlerin unter der Marke von 1.17 Minuten. Auf Zwischenrang zwei reihte sich Tina Stuffer (ITA/+0,44 Sekunden) ein, die sich erst am vergangenen Sonntag auf der Grantau-Bahn zur neuen Juniorenweltmeisterin kürte. Lotte Mulser (ITA/+0,54) komplettiert das vorläufige Podium. Der entscheidende zweite Lauf folgt am Samstag.

Auch im Einsitzer der Herren sorgte das weiche Eis für ein ungewohntes Zwischenergebnis: Der Weltcupführende Daniel Gruber (ITA) liegt mit einer Zeit von 1.16,18 Minuten an der Spitze, knapp vor Leon Auer (AUT/+0,11 Sekunden) und dem Trainingsschnellsten Fabian Achenrainer (AUT/+0,28). Mit Paolo Auer und Florian Freigassner liegen vor dem zweiten Lauf am Samstag zwei weitere Österreicherin in Schlagdistanz.

Die Rennen am Samstag und Sonntag, sowie die FIL-Jugendspiele am Sonntag, in Umhausen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

5. FIL Alpin Rodel Weltcup Doppelsitzer, Umhausen (06.02.2026):

Top-3 Doppelsitzer

Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), 1.21,25 Minuten

Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,10 Sekunden

Peter Lambacher/Matthias Lambacher (ITA), +0,74

Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK), + 0,91#

Gesamtwertung (5/7)

Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) 400 Punkte

Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) 390

Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) 385

Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK) 330

Das Programm (FIL-Weltcup und Eliminator):

Samstag, 7. Februar

9 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

9.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

10.45 Uhr: 1/16 Finale Eliminator Einsitzer Damen

11.30 Uhr: 1/16 Finale Eliminator Einsitzer Herren

12.45 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Doppelsitzer

13.30 Uhr: Finale Eliminator Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

19 Uhr: Siegerehrungen am Pavillon Umhausen

Sonntag, 8. Februar

8.45 Uhr: 1/8 Finale Eliminator Einsitzer Damen

9.15 Uhr: 1/8 Eliminator Einsitzer Herren

11 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Damen

11.30 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Herren

13.15 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

13.45 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

16.30 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum Grantau

Das Programm (FIL-Jugendspiele)

Samstag, 7. Februar

14 Uhr: 1. Trainingslauf

16.30 Uhr: 2. Trainingslauf

19 Uhr: Eröffnung der FIL-Jugendspiele 2026 im Pavillon Umhausen

Sonntag, 8. Februar

10 Uhr: 1. Wertungslauf Jugend 1 und 2

12 Uhr: 1. Wertungslauf Jugend 3 und 4

14 Uhr: 2. Wertungslauf Jugend 1 bis 4

16.30 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum Grantau