Aktuelle Seite: Home > Sport > Pedersen gewinnt 15. Vuelta-Etappe, Sturz nach Protestaktion
Der Däne Pedersen beim Sprintsieg

Pedersen gewinnt 15. Vuelta-Etappe, Sturz nach Protestaktion

Sonntag, 07. September 2025 | 18:00 Uhr
Der Däne Pedersen beim Sprintsieg
APA/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA
Schriftgröße

Von: apa

Mads Pedersen (Lidl-Trek) hat am Sonntag die 15. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Auf den letzten zwei Kilometern zündete der Däne den Turbo und siegte vor Orluis Aular aus Venezuela im Sprint einer kleinen Gruppe. Im Gesamtklassement ergab sich nach den 167,8 Kilometern von Vegadeo nach Monforte de Lemos keine Änderung. Pedersens Landsmann Jonas Vingegaard (Visma) führt weiter 48 Sek. vor Joao Almeida, Felix Gall ist Fünfter (+3:30 Min.).

Indes sorgte eine Pro-Palästina-Protestaktion erneut für einen unrühmlichen Zwischenfall. Gut 55 Kilometer vor dem Ziel sprang ein Mann mit einer Palästina-Fahne aus dem Gebüsch, kam zwar kurz vor der Straße selbst zu Fall, schreckte aber damit die vorbeifahrende Ausreißergruppe auf. Dadurch kam der Spanier Javier Romo zu Fall, ein weiterer Profi fiel über den Movistar-Fahrer.

Politische Debatte in Spanien

Im Zielbereich waren zwar auch wieder zahlreiche Demonstranten zu sehen, es blieb aber friedlich. Fast täglich wird die Vuelta durch die zahlreichen Protestaktionen beeinträchtigt. Die Demonstrationen richten sich insbesondere gegen das Team Israel-Premier Tech, das unter Polizeischutz steht und seit Samstag auch ohne den Schriftzug “Israel” auf seinen Trikots unterwegs ist.

Die Vorfälle bei der Vuelta haben längst schon zu einer politischen Debatte in Spanien geführt. Außenminister José Manuel Albares hatte jüngst gar den Ausschluss der israelischen Mannschaft befürwortet, auch um eine Botschaft an Israel wegen des Gaza-Krieges zu senden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
48
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
45
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
32
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Kommentare
29
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Kommentare
24
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 