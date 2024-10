Penalty-Niederlage nach packendem Match gegen Laibach

Von: ka

Bruneck – Mit HK Olimpija Ljubljana gastiert heute ein alter Bekannter in der Intercable Arena – mit den Slowenen haben die Wölfe in den letzten 10 Jahren etliche denkwürdige Schlachten ausgefochten. HCP Coach Jason Jaspers vertraut auf die gleiche Mannschaft wie beim Shutout Sieg gegen die Pioneers am Dienstag, für den erkrankten Torhüter Olivier Roy nimmt Philipp Oberhammer auf der Ersatzbank Platz. Bei Laibach fehlen der kanadische Stürmer Alexandre Lavoie sowie der Langzeitverletzte Kale Kerbashian, der zwischenzeitlich durch den erfahrenen Tschechen Rudolf Cerveny ersetzt wurde.

Nach verhaltenem Start beider Teams entwickelt sich ein intensives Spiel auf gutem Niveau. Die Defensivabteilungen agieren jedoch sehr aufmerksam, wodurch hochkarätige Chancen im Startdrittel Mangelware sind. Der HCP killt ein doppeltes Powerplay der Slowenen nach 7 Minuten (davon eine halbe Minute 5on3) nahezu perfekt und wird selber nach 12 Minuten erstmals richtig gefährlich, aber zunächst scheitern Findlay (2x) und Petan in einer Dreifachchance am sehr aufmerksamen Horak im Tor der Slowenen und in einem darauf folgenden Powerplay beißt sich auch Akeson 2 Mal am Tschechen die Zähne aus. Kurz darauf dann die erste Großchance für Laibach, aber Zajc trifft nur die Querlatte. Kurz vor Schluss noch einmal ein starker Wechsel der vierten Linie des HCP, aber Andergassen trifft nach toller Vorarbeit von Traversa den Puck nicht richtig.

Im zweiten Drittel kommen die Hausherren stark aus der Kabine und kommen bereits nach einer Minute zur Führung: Petan bedient per schönem Querpass den mitgelaufenen Findlay und dieser braucht nur mehr zum 1:0 einzudrücken. Der HCP drückt weiter, kann Horak jedoch auch in einem Powerplay kein zweites Mal bezwingen und die Strafe folgt auf dem Fuß: nach einem Schuss von Pavlin lenkt Cerveny die Scheibe perfekt zum 1:1 Ausgleich für die Drachen in die Maschen. Der tschechische Torschütze ist auch für eine absolute Eishockeyrarität in der 30. Spielminute verantwortlich: bei angezeigter Strafe für einen Wölfespieler verlässt Horak den Kasten und Cerveny unterläuft ein fataler Fehler, als sein Rückpass im eigenen Tor landet. Da ein Grün-Weißer als letzter den Puck berührt hat pfeifen die Schiedsrichter nicht ab und das Eigentor zählt, wird jedoch Jason Akeson gutgeschrieben, welcher als letzter für den HCP in das Spiel eingegriffen hat. Cerveny kann seinen Fehler kurze Zeit später beinahe wieder gut machen, trifft jedoch nur der Pfosten. Kurz vor Drittelende dann noch einmal eine heiße Phase, als zunächst Findlay ein tolles Zuspiel von Svedberg aus dem eigenen Drittel nicht zum dritten Wölfetreffer verwandeln kann und kurz darauf gleicht Sabolic bei einem 2 gegen 1 Konter die Partie mit der backhand wieder zum 2:2 aus.

Im dritten Drittel steht das Spiel auf des Messers Schneide, beide Teams verteidigen verbissen und lassen wenige Torchancen zu. Die größeren Chancen hat der HCP, aber sowohl Coulter im Powerplay als auch Petan setzen die Scheibe bei guten Möglichkeiten über den Kasten. Somit muss diese packende Partie in die Verlängerung.

Auch in der Overtime geht es hin und her, zunächst kann Akeson im Alleingang Horak nicht überwinden, dann bleibt Andi Bernard bei einem Schlagschuss von Masic Sieger und schließlich kann Andersen den Puck nach einer schönen Kombination der Schwarz-Gelben nicht im Tor unterbringen, die Penalties müssen entscheiden. Dort trifft Svedberg in der Dreierserie nur den Außenpfosten und bei allen anderen Versuchen bleiben die Goalies Sieger, erst im 8 Penalty kann Mahkovec die Scheibe erstmals im Kasten von Andi Bernard unterbringen und sichert den Slowenen somit den Zusatzpunkt in dieser ausgeglichenen Partie.

Weiter geht es am kommenden Sonntag mit dem nächsten Klassiker: um 17.30 Uhr treffen die Wölfe auswärts im Pala Hodegart auf den Erzrivalen Asiago und wollen endlich den ersten Auswärtssieg auf dem Hochplateau in der ICE Ära feiern. In einer Woche folgt dann der erste große Saisonhöhepunkt in der Intercable Arena mit dem Heimderby gegen den HCB.