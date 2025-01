Petra Vlhova muss für die Saalbach-WM passen

Von: APA/sda

Slalom-Olympiasiegerin und Ex-Riesentorlauf-Weltmeisterin Petra Vlhova hat ihre Teilnahme an den alpinen Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Saalbach abgesagt. Die Slowakin wird nach einem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit. Vlhova habe den Kampf gegen die Zeit verloren, wie ihr Trainer Mauro Pini in einer Mitteilung des Managements der Athletin erklärte. Die 29-Jährige habe nun die Olympischen Spiele in einem Jahr mit den Rennen in Cortina d’Ampezzo im Fokus.

Vlhovas Rehabilitation ginge in die richtige Richtung, aber im Dezember und Jänner erlittene Rückschläge würden die WM-Teilnahme verhindern, so Pini. Die Gesamtweltcupsiegerin 2021 hatte sich vor exakt einem Jahr bei ihrem Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss und Innenbandriss zugezogen. Noch unklar ist, ob Vlhovas langjährige US-Rivalin und siebenfache Weltmeisterin Mikaela Shiffrin nach der im Dezember beim Riesentorlauf in Killington erlittenen Verletzung rechtzeitig fit wird.